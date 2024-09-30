Almanya'nın enflasyonu ECB hedefinin altına düştü! Ekim ayında faiz indirimi şansını artırdı

30 Eylül 2024 16:22 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 16:27

Almanya'da enflasyonun eylül ayında Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin altına gerilemesi, bankanın Ekim ayında yapacağı toplantıda faiz indirimi ihtimalini daha da artırdı.

Alman istatistik ofisi Destatis, Pazartesi günü tüketici fiyatlarının geçen yılın eylül ayına göre yüzde 1,6 daha yüksek olduğunu, ağustos ayındaki yüzde 1,9 oranından düştüğünü açıkladı. The Wall Street Journal tarafından ankete katılan ekonomistlerin beklentisi yüzde 1,7'lik konsensüsünün biraz altındaydı.

ALMANYA​ ENFLASYONU HIZLI DÜŞTÜ

Almanya verileri, Fransa​ ve İspanya​'da enflasyonun beklenenden daha hızlı düşmesinin ardından geldi. Bu durum, merkez bankasının eylül ayının başlarında temel mevduat faiz oranını yüzde 3,5'e düşürmesinin ardından, politika yapıcılar üzerinde 17 Ekim'de faiz indirimi için oy kullanma baskısının artmasına neden olabilir.

SANAYİ SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLENDİ

Manşet enflasyon​ oranı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından enerji fiyatlarındaki ani artışların yol açtığı artan enflasyonun öncesinde, Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Bu durum, özellikle Almanya'nın enerji yoğun sanayi sektörünü olumsuz etkiledi.

Eylül ayında enflasyondaki düşüşün büyük kısmı düşük enerji fiyatlarından kaynaklansa da, ECB​ politika yapıcıları tarafından altta yatan eğilimlerin bir göstergesi olarak yakından izlenen hizmet enflasyonu da Ağustos ayındaki %3,9'dan %3,8'e geriledi. Daha değişken enerji ve gıda fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon, Eylül ayında %2,8'den %2,7'ye düştü.

ECB temel enflasyondaki düşüşü memnuniyetle karşılasa da hizmet enflasyonu rahatsız edici düzeyde yüksek kalmaya devam ediyor.

Almanya ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,1 küçüldü ve kilit imalat sektöründeki sürekli düşüş devam ediyor. Bu durum, ECB'nin faiz indiriminin Avrupa'nın en büyük ekonomisinde çok ihtiyaç duyulan faaliyetleri canlandırmaya yardımcı olabilir.