Almanya'nın market devinden dijital dönüşüm depremi: 1000'den fazla kışı işsiz kalacak

Aldi Süd, dijitalleşme ve maliyet yönetimi stratejileri kapsamında bilgi teknolojileri biriminde 1250 çalışanın işten ayrılacağını duyurdu. En büyük etkiyi, dijital dönüşümden sorumlu Aldi DX biriminin görmesi ve 1000’den fazla pozisyonun tasfiye edilmesi bekleniyor.

Alman indirimli market zinciri Aldi Süd, ve maliyet yönetimi stratejileri çerçevesinde bilgi teknolojileri biriminde kapsamlı bir küçülmeye giderek 1250 personelin istihdamına son verileceğini duyurdu.

Şirket yönetimi, Mülheim an der Ruhr'daki merkezde görev yapan çalışanlara yönelik düzenlediği çevrim içi toplantıda, bilgi teknolojileri biriminde 1250 personelin istihdamına son verileceğini açıkladı.

1000'DEN FAZLA KİŞİNİN GÖREVİNE SON VERİLECEK

İşten çıkarmaların büyük bir kısmının, grubun dijital dönüşüm süreçlerinden sorumlu "Aldi DX" birimini etkilemesi bekleniyor.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın haberine göre, Aldi DX'te 1000'den fazla çalışanın görevine son verilmesi planlanıyor.

Şirket yönetimi, doğrudan yöntemi yerine, çalışanları gönüllü ayrılmaya teşvik edecek kıdem tazminatı ve özel sosyal paketler sunmaya hazırlanıyor.

İstihdam kaybının arkasındaki temel nedenlerden biri de operasyonel fonksiyonların Salzburg'daki uluslararası holding merkezinde toplanması olarak belirtiliyor.

Öte yandan, ocakta daha önce yerel iştirakler tarafından yürütülen faaliyetlerin merkezi bir yapıda birleştirilmesiyle şirketin Almanya'da yaklaşık 500 pozisyonu daha tasfiye edeceği kamuoyuna yansımıştı.

