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 | İrem Çınar

Almanya'nın vergi geliri yılın ilk yarısında arttı

Almanya’da federal devlet ve eyaletleri kapsayan vergi gelirleri bu yılın ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artarak 447,6 milyar Euroya ulaştı.

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Almanya'nın vergi geliri yılın ilk yarısında arttı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 16:17

Maliye Bakanlığı, ülkenin ocak-haziran dönemine ilişkin 6 aylık verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk yarısında federal devlet ve 16 eyaletin 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 8,1 artarak 447,6 milyar avroya yükseldi. Ekonomide süregelen zayıflık nedeniyle yılın ilk yarısında gelirlerinin yüzde 3,5 düşmesi dikkati çekti.

Bakanlığın açıklamasında, "Ekonomik görünümde son dönemde karışık bir seyir izleniyor. Şirketlerin yeniden kendilerine güvenmeye başladıklarına dair işaretler var." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Alman ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,4 ile beklenenden daha güçlü büyüme gösterse de ile arasındaki anlaşmazlığı, şirketler ve tüketiciler arasında belirsizliğe neden olmaya devam ediyor.

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#Ekonomi
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