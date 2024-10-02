Alparslan Bayraktar duyurdu: Oruç Reis, Somali'ye gidiyor

02 Ekim 2024 14:42 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 14:45

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin cumartesi günü Somali'ye yolcu edileceğini bildirdi.

Oruç Reis ''Hakim de benim, hüküm de!'' sözleriyle diziye damga vurdu

Oruç Reis ''Hakim de benim, hüküm de!'' sözleriyle diziye damga vurdu

Türkiye​ enerji konusundaki arayışlarını ve uluslararası iş birliklerini artırıyor.

Bu kapsamda Türkiye-Somali hidrokarbon anlaşması kapsamında Oruç Reis gemisinin Somali​'ye giderek üç blokta doğalgaz ve petrol​ arayacağı açıklanmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'nin, Somali denizlerinde 3 blokta hidrokarbon kaynağı arayacağını bildirmişti.

Bayraktar, daha önce yaptığı konuşmada, "Oruç Reis'in mesela Karadeniz'deki görevi bitti, oradaki çalışması bitti, şimdi Oruç Reis'i Somali'ye gönderiyoruz. Benzer şekilde Barbaros Hayreddin veya diğer gemilerimizin de böyle farklı dönemlerde görevlendirmelerini yapabiliriz. Yani mümkün olan en uygun şekilde, en optimum şekilde bu gemilerimizi kullanacağız." demişti.

ORUÇ REİS, SOMALİ YOLCUSU

Ankara’da “Enerji Stratejileri Konferansı”nın açılışında konuşan Bayraktar, konuya değindi.

Alparslan Bayraktar, MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin cumartesi günü Somali'ye yolcu edileceğini bildirdi.

15 BİN KİLOMETREKARELİK ARAMA RUHSATI

Diğer yandan Türkiye’nin Somali’de 3 sahada toplam 15 bin kilometrekarelik deniz yetki alanında arama ruhsatı bulunuyor.

Somali'deki olası keşif durumunda bölgedeki petrol, Somali devletiyle 'üretim paylaşım anlaşması' kapsamında paylaşılacak.

DENİZLERDE DEV FİLO

Ayrıca Türkiye denizlerde hidrokarbon arama ve üretim çalışmalarında 7 gemilik dev bir filoya sahip.

MTA Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemilerinin yanı sıra Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han isimli 4'te sondaj gemisi bulunuyor.

SOMALİ'DE BULUNAN PETROL YATAKLARI

Öte yandan ise Somali'de önemli petrol yataklarının olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin petrol arama geçmişine bakıldığında açıklarda petrol arama çalışmaları 1945'te başladı ise de sömürge olmasından dolayı ilerlenemedi.

1990'lara kadar sadece 6 kuyuda çalışma yürütülen ülkede, 2010'ların başında güneyindeki Mozambik ve Tanzanya'nın açıklarında yeraltı kaynakları tespit edildi.

Bu aşamada Somali açıklarının Yemen açıklarına benzeyen bir jeolojiye sahip olduğunu belirlendi.

Suların altında en az 2,7 milyar varillik bir petrol yatağı olabileceği değerlendirildi.

30 MİLYAR VARİLLİK POTANSİYEL

Soma şirketi de o güne kadar fark edilmemiş olan üç alanda daha petrol olabileceğini duyurdu.

İngiliz Spectrum Geo şirketiyle anlaşarak petrol arama faaliyetlerine hız kazandırdı.

2015'te çalışmalarına başlandı, Şubat 2019'da inceleme yapılan 122 bin kilometre karelik bir alanda, risk içermeyen 30 milyar varillik petrol potansiyeli bulunduğu belirlendi.