Alt ve orta gelir grubunu rahatlatacak plan! İsa Karakaş'tan kritik çağrı

TÜİK verilerine göre doğurganlık hızı 1,48’e geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026-2035’i “Aile ve Nüfus 10 Yılı” ilan etti. Uzman İsa Karakaş, ekonomik gerekçelerle “Ailevi Yükler Sigortası”nın acilen yürürlüğe girmesi gerektiğini belirtti.

TÜİK istatistiklerine bakıldığına evlenme oranlarının gittikçe düştüğü boşanmaların ise arttığı gözleniyor. Doğurganlık hızı ise Türkiye tarihinde ilk kez 1,48'e gerilemiş durumda. Nüfusta yaşanan bu gerileme ve genç nüfus azlığı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2026-2035 dönemini 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' ilan ediyoruz. Bu 10 yıl içerisinde iş hayatından eğitime, kültürden şehir planlamasına, teknolojiden sosyal politikalara kadar tüm alanlarda aileyi merkeze alan güçlü adımlar atacağız.” demişti.

Nüfus artış hızının bu derece hızlı düşmesinin sebebinin ekonomik olduğunu belirten İsa Karakaş, aile yılında “Ailevi yükler Sigortası”nın yürürlüğe girmesi gerektiğine dikkat çekti. Karakaş, başta AB ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkenin uzun yıllardan beri ailevi yükler sigortasını sistematik olarak aynen emeklilik ve GSS sigortaları gibi uyguladığına dikkat çekti.

YURT DIŞINDA AİLE SİGORTASI NELERİ KAPSIYOR?

Almanya’da ailevi yükler sigortası, çocuk parası, ebeveyn izni maaşı ve uzun süreli bakım sigortası gibi birçok yardımı kapsadığını ifade eden Karakaş, ayrıca İsveç ve birçok İskandinav ülkesi, Fransa, Japonya ve diğer birçok ülkede gelişmiş ailevi yükler sigortası uygulandığının altını çizdi.

Karakaş, "Ailevi yükler sigortası, ülkemiz sosyal güvenlik sisteminde bağımsız bir sigorta kolu olarak yer verilmemiştir. Primsiz sosyal güvenlik hizmetleri de sonradan SGK çatısından çıkarılmıştır." dedi.

HEM ALT HEM DE ORTA GELİR GRUBUNA YARAYACAK

Karakaş, ailelerin ekonomik yüklerini hafifletmek amacıyla, tüm nüfusu kapsayacak ve çocuk bakımını destekleyecek şekilde "Ailevi Yükler Sigortası"nın hayata geçirilmesi zaruri hale geldiğini, gelir düzeyine göre belirlenecek desteklerle yalnızca dar gelirlinin değil, orta gelir grubunun da rahatlayacağını belirtti.

Karakaş, "Gelir dağılımı adaletsizliğine dikkat çekilen açıklamada, prim yükünün millî gelirden en çok pay alan %20’lik kesime yöneltilmesinin adil olacağı vurgulandı. Ailevi Yükler Sigortası sayesinde hem bireysel refahın hem de toplumsal sürdürülebilirliğin artması hedefleniyor."

SGK Kanunu’na yeni bir sigorta kolunun eklenmesi için yasal düzenleme çalışmalarının bir an önce başlatılması çağrısı yapan Karakaş, hükümetin "aile yılı" kapsamında aile sigortasını bir müjde olarak kamuoyuna duyurması temenni etti.