ALTAY tankı için kolları sıvadılar: 5 ülke sıraya girdi

14 Ocak 2025 13:59 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 14:14

Türkiye'nin yerli tankı ALTAY, yurt dışında birçok ülkenin radarına girdi. Savunma alanını güçlendirmek isteyen ülkeler Türkiye'nin ürettiği kara araçlarına da ilgi gösteriyor. ALTAY tankı için 5 ülkenin kolları sıvadığı, envantere katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

Türkiye'nin yerli ve milli ilk ana muharebe tankı ALTAY, savunma sanayide kritik rol üstlenecek. Dikkatleri üzerine çeken dev proje yabancı basının radarında. ALTAY'ı incelemeye alan yabancı basın, 2025'te hizmete girmesi beklenen tankın, M1A2 SEPv3 Abrams, Leopard 2A8, Leclerc XLR, K2, Challenger 2 ve Ariete gibi modern NATO tanklarına göre çeşitli avantajlar sunduğunu bildirdi. Gelişmiş özelliklerine yer verilen haberde tankın, Körfez ülkeleri başta olmak üzere çeşitli ülkeler tarafından büyük ilgi gördüğü vurgulandı.

ALTAY TANKI 5 ÜLKENİN RADARINDA

Army Recognition'un iddiasına göre 5 ülke Altay tankını almak için kolları sıvadı. Özellikle Katar, Azerbaycan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Umman gibi ülkelerden Altay tankı büyük ilgi görüyor. İlk etapta Katar, Altay tankı için 40 adetlik bir sipariş verdi. Üretimi süren tankların, önümüzdeki iki yıl içinde Katar’a teslim edilmesi planlanıyor.

YÜKSEK KORUMA SAĞLIYOR

Haberde ALTAY'ın, MKE tarafından üretilen 120 mm L/55 yivsiz topla donatılmış dördüncü nesil bir ana muharebe tankı olduğu, yaklaşık 3 km'lik bir atış menzili ile NATO uyumlu mühimmat ateşleyebileceği belirtildi. Ayrıca, ateş kontrol sistemi, komuta ve kontrol sistemleri ve elektrikli taret tahrik sisteminin Aselsan tarafından sağlandığı, tankın modüler kompozit zırhının, daha yüksek balistik koruma sağlamak için Roketsan tarafından üretildiği ifade edildi.

Hidropnömatik süspansiyon sisteminin, çeşitli arazilerde hareketliliği optimize etmek için tasarlandığı belirtilerek, tankın ayrıca izole edilmiş bir mühimmat bölmesi, yangın ve patlama bastırma sistemleri ve kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditleri tespit eden sensörlerle donatıldığı ifade edildi.