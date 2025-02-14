Altcoin sezonu gecikti! Uzmanlardan dikkat çeken analiz

Kripto para piyasalarında Bitcoin'in hakimiyeti artmaya devam ederken, altcoin yatırımcılarının umduğu "altcoin sezonu" henüz başlamadı. Uzmanlar, Bitcoin'in pazar üzerindeki baskın konumunun altcoin performanslarının önünü tıkadığını belirtiyor.

BITCOIN HAKİMİYETİ ALTCOIN'LERİ BASKILIYOR

Son aylarda, Bitcoin'in piyasa hakimiyeti %62 seviyelerine ulaşırken, altcoin'ler zayıf performans sergiledi. CoinMarketCap verilerine göre, yıl başından bu yana sadece ilk 100 altcoin'den 13'ü Bitcoin'in performansını geçebildi. Ethereum, Solana ve Dogecoin gibi popüler altcoin'ler ciddi değer kayıpları yaşarken, yatırımcılar altcoin sezonunun gecikme nedenlerini sorguluyor.

UZMANLAR: BITCOIN ETF'LERİ DÖNGÜYÜ DEĞİŞTİRDİ

ZX Squared Capital Baş Yatırım Sorumlusu Changguang Zheng'e göre, Ocak ayında ABD'de piyasaya sürülen Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF'ler), geleneksel piyasa döngülerini altüst etti. Zheng, "Yatırımcılar kriptoya ilk adımını Bitcoin ile atıyor ve bu da Bitcoin'in hakimiyetini artırıyor" dedi.

DÜZENLEMELER VE PİYASA BEKLENTİLERİ

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı yeni kararname, kripto paralarla ilgili düzenleyici bir çerçevenin temellerini atıyor. Analistler, Temmuz ayında sunulması beklenen raporun altcoin piyasaları üzerinde kritik bir etki oluşturabileceği belirtiyor.

ALTCOIN SEZONU YAKIN MI?

Kripto analistleri, altcoin sezonunun başlaması için günlük aktif adres sayısı, işlem hacmi ve kilitlenen toplam değer gibi göstergelerde geniş bir artış görülmesi gerektiğini vurguluyor. IntoTheBlock analistlerine göre, sosyal medya etkileşimleri ve Google Trends verileri de piyasanın genel ilgisini yansıtarak altcoin sezonunun yaklaştığını işaret edebilir.