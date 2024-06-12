Altın ABD kararını bekliyor! Fed faiz kararı öncesi dev bankalar altının geleceği seviyeyi tahmin etti

12 Haziran 2024 10:04 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 10:24

Motorine zam geliyor, tabela bu geceden itibaren değişiyor

Motorine zam geliyor, tabela bu geceden itibaren değişiyor

FED’in kritik faiz kararı için nefesler tutuldu. Amerikan Merkez Bankası FED yarın faiz kararını verecek. Karar öncesi güncel altın fiyatları sıklıkla araştırılmaya başladı. Dünyanın dev bankaları ise altının geleceği seviyeyi analiz etti.

Piyasalarda dikkatler Fed'e çevrildi. Fed faiz kararı toplantısı 12 Haziran 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

Analistler, Fed'in bu hafta ve gelecek ayki faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıyor.

Karardan sonra Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözlü yönlendirmeleri ve faiz indirimine dair vereceği zamanlama ipuçları piyasalar için belirleyici olacak.

Fed faiz kararı öncesi altında ise tedirgin bir bekleyiş hakim.

İsrail-Hamas savaşına dair kabul edilen ateşkes tasarısı, jeopolitik risklerin gerilemesi, ABD istihdam rakamları ve Çin'in altın alımını durdurması altında sert düşüşlere neden oldu.

GRAM VE ÇEYREK ALTIN DÜŞTÜ

Bugün ise altın düşüş yaşadı.

Ons altın fiyatı, yüzde 0,15 düşüşle 2.313 dolar seviyesine geriledi.

Dolar/TL kıskacındaki gram ve çeyrek fiyatları da ons altın düşüşünden etkilendi.

Gram altın, 2.406 Türk Lirasından işlem görüyor. Çeyrek altın ise 3.939 Türk Lirası seviyesinde.

Ons altındaki temkinli seyrin ortasında gram altın fiyatları da şekillendi.

ALTINDA TEPKİ ALIMI YAŞANMADI

Altın fiyatları geçen hafta ciddi oranda gerilese de henüz bir tepki alımı yaşanmadı.

FED’in faiz kararının ardından yapılacak açıklamalar da dikkatle izlenecek. Analistler yeni hareket alanının kısa vadede 2300-2400 dolar bandı olabileceğinin altını çizdi.

DÜNYANIN DEV BANKALARI ALTINI TAHMİN ETTİ

FED faiz kararı öncesi dünyanın dev bankaları altın için tahminlerini güncelledi.

Ortadoğu'da yaşanan gerilim ve küresel merkez bankalarının altın talebi, altın fiyatları üzerinde etkili olurken yabancı bankalar altın fiyatlarında yükseliş beklediklerini açıkladı.

BANK OF AMERİCA

Bank of America (BofA), altının ons fiyatının 2025 yılına kadar 3 bin doları aşacağını öngördü.

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs ise 2024 yıl sonu için altının ons fiyatı hedefini 2 bin 300 dolardan 2 bin 700 dolar seviyesine güncelledi.

JPMORGAN

ABD'li yatırım bankası JPMorgan da 2024 yılı için altın fiyatının ons başına 2 bin 315 dolar olacağını tahmin etti.

Altının onsu için gelecek yıla yönelik beklenti ise 2 bin 504 dolara çıktı.

UBS

UBS de altın tahminlerini eylül ayı sonu için ons başına 2 bin 500 dolara, yıl sonu için ise 2 bin 600 dolara çıkardı.

CİTİ

Citi analistleri ise altının 6 ila 18 ay içinde 3 bin dolara yükselebileceğini belirtti.

Bankanın 2024 için altın tahmini yüzde 6,8 artışla 2 bin 350 dolar oldu. 2025 tahminini de aynı oranda artışla 2 bin 875 dolara yükseldi.