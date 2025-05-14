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 | Bengü Sarıkuş

Altın alacaklar bu fırsatı kaçırmasın! İslam Memiş tarih verdi!

Güncel altın fiyatları genel olarak bir düşüş trendinde. Altın fiyatı düşüşü kısa vadeli yatırım veya fiziki altın ihtiyacı olanlar için iyi bir alım fırsatı olabilir. Finans Analisti İslam Memiş, altın alacakları uyardı ve Mayıs ayına dikkat çekti.

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Altın alacaklar bu fırsatı kaçırmasın! İslam Memiş tarih verdi!
KAYNAK:
A Haber
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 18:51
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 18:51

ABD-Çin ticaret ateşkesi ve Hindistan-Pakistan arasında azalan jeopolitik riskler, küresel piyasalarda sakinleşmeye yol açtı. Bu durum altın fiyatlarında düşüşe neden oldu. Ancak düşüş kısa sürdü, altın yeniden yükselişe geçti. Finans analisti İslam Memiş, bu düşüşlerin yatırımcılar için alım fırsatı sunduğunu belirtti. Peki çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatları yükselecek mi?

Geçtiğimiz hafta finansal piyasalarda yaşanan kaosun yerini daha olumlu gelişmelere bırakmaya başladığını söyleyen Memiş, Türkiye'nin dış politikada kaydettiği olumlu gelişmelerin, Borsa İstanbul'un yükselişine önemli bir katkı sağladığını vurguladı.

Altın alacaklar bu fırsatı kaçırmasın! İslam Memiş tarih verdi!

BORSA İSTANBUL'DA YABANCI İLGİSİ ARTTI

Borsa İstanbul'daki 9750 puan seviyelerine kadar yükselen BIST 100 endeksi, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ettiğini ancak, kısa vadede kar satışları yaşanabileceğini yine de, genel trendin yükseliş yönünde olmasını beklediğini belirtt.


"Döviz kurlarında istikrar var ve euro tarafında bir miktar gerileme yaşandı. Bu, piyasalarda olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki değişimlere dikkat etmeli." diyen Memiş, bu durumun döviz yatırımı yapmayı düşünenler için yeni fırsatlar yaratabileceğinden bahsetti.

Altın alacaklar bu fırsatı kaçırmasın! İslam Memiş tarih verdi!

ALTIN FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Geçtiğimiz hafta, ons altın 100 dolar, gram altın ise 120 lira civarında bir düşüş gösterdiğini belirten Memiş, altın alacaklara: "Altın fiyatlarında sert düşüşler yaşandı. Bu, alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Mayıs ayında beklediğimiz düşüşler başladı. Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için, bu dönem önemli bir fırsat olabilir. Gram altın şu an 4115 lira seviyesinde işlem görürken, dün 4063 lira seviyesine kadar geriledi. Geçtiğimiz hafta ise gram altın 4210 lira seviyesinden kapanmıştı. Yatırımcılar, altındaki bu dalgalanmayı fırsata çevirebilir." dedi.

Altın alacaklar bu fırsatı kaçırmasın! İslam Memiş tarih verdi!

ALTIN ALACAKLAR MAYIS AYINA DİKKAT ETSİN!

Altın yatırımı yapacaklar için Mayıs ayının altını çizen Memiş, "Gram altın 4000-4200 lira aralığında dalgalanabilir, ancak genel olarak düşüş yönlü bir trendin devam etmesini bekliyoruz. Bu dalgalanmalar, altın almak isteyenler için iyi bir fırsat olabilir." dedi.

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