Altın alacaklar dikkat! 17 Haziran 2024 gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında son durum

17 Haziran 2024 08:10 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 08:14

Yatırımcı ve alıcısı en çok olan altındaki kota sonrası fiyatlarda dalgalanma seyri devam ediyor.

Düğün mevsimlerinde özellikle fiyatları merak edilen altında devam eden düz seyir nedeniyle alımı uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.

Artış yaşanmayan altında özellikle ONS fiyatlardaki seyrin sabit olması nedeniyle gram yükselmedi. Ancak satacak olanlar için ise uzmanlardan kritik uyarı geldi.

Zararına bir satış yapılmaması için bayram sonrası beklenmesi tavsiye edildi.

Gram göre hesaplanan genel altın fiyatlarından kaynaklı vatandaşların ilk arattığı "gram altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusudur. 17 Haziran 2024 Kurban bayramının ikinci günün de tabloya yansıyan altın fiyatları...

17 HAZİRAN 2024 GRAM, ÇEYREK VE YARIM ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatları

Gram altın alış: 2.448,70 TL

Gram altın satış: 2.449,04 TL

Çeyrek altın fiyatları

Çeyrek altın alış: 3.918,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.017,00 TL

Yarım altın fiyatları

Yarım altın alış: 7.860,00 TL

Yarım altın satış: 8.026,00 TL

Tam altın fiyatları

Tam altın alış: 15.600,00 TL

Tam altın satış: 16.004,00 TL

Cumhuriyet altın fiyatları

Cumhuriyet altını alış: 16.139,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 16.383,00 TL

Ata altın fiyatları

Ata altın alış: 16.011,00 TL

Ata altın satış: 16.421,00 TL