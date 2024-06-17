Altın alacaklar dikkat! 17 Haziran 2024 gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında son durum
Altın alacak olan vatandaşlar bayram seyran demeden altın fiyatlarını araştırıyor. Özellikle düğün dönemine denk gelen bayrama rağmen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. İşte 17 Haziran 2024 gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları
Yatırımcı ve alıcısı en çok olan altındaki kota sonrası fiyatlarda dalgalanma seyri devam ediyor.
Düğün mevsimlerinde özellikle fiyatları merak edilen altında devam eden düz seyir nedeniyle alımı uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.
Artış yaşanmayan altında özellikle ONS fiyatlardaki seyrin sabit olması nedeniyle gram yükselmedi. Ancak satacak olanlar için ise uzmanlardan kritik uyarı geldi.
Zararına bir satış yapılmaması için bayram sonrası beklenmesi tavsiye edildi.
Gram göre hesaplanan genel altın fiyatlarından kaynaklı vatandaşların ilk arattığı "gram altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusudur. 17 Haziran 2024 Kurban bayramının ikinci günün de tabloya yansıyan altın fiyatları...
17 HAZİRAN 2024 GRAM, ÇEYREK VE YARIM ALTIN FİYATLARI
Gram altın fiyatları
Gram altın alış: 2.448,70 TL
Gram altın satış: 2.449,04 TL
Çeyrek altın fiyatları
Çeyrek altın alış: 3.918,00 TL
Çeyrek altın satış: 4.017,00 TL
Yarım altın fiyatları
Yarım altın alış: 7.860,00 TL
Yarım altın satış: 8.026,00 TL
Tam altın fiyatları
Tam altın alış: 15.600,00 TL
Tam altın satış: 16.004,00 TL
Cumhuriyet altın fiyatları
Cumhuriyet altını alış: 16.139,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 16.383,00 TL
Ata altın fiyatları
Ata altın alış: 16.011,00 TL
Ata altın satış: 16.421,00 TL