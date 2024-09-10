Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş bu kez çok net uyardı: Çarşamba gününe işaret etti

10 Eylül 2024 10:04 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 10:26

Altın fiyatları ABD verileri ve faiz kararlarına ilişkin beklentilerle yönünü yukarı çevirdi. FED’in 18 Eylül’de alacağı karar altın fiyatları için önemli bir işaret olacak. Gram altın fiyatları da yeni haftaya düşüşle başladı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın alacakları uyararak çarşamba gününe dikkat çekti.

Altın piyasaları ABD işsizlik verileri ve istidam piyasasındaki soğumayla yeniden fiyatlandı. Pek çok uzman gram altın fiyatlarının yakın yılsonuna kadar 3 bin lira seviyesine kadar yükselmesini bekliyor.

Yükselen fiyatlar nedeniyle takı olan altına talep azalırken yatırım amaçlı altın alımına talep devam ediyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş birikimini altında değerlendirmek isteyenler için konuştu.

ALTIN FİYATLARI İÇİN FED BEKLENİYOR

Ons altın pazartesi gününe 2 bin 500 dolar seviyesinden başladı. Piyasalar yarın açıklanacak ABD enflasyon verisini bekliyor. Geçtiğimi ay açıklanan veri yüzde 2,6 ile yüzde 2,9’luk piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Öte yandan ülkedeki işgücü piyasalarına yönelik veriler de altın fiyatlarını destekledi. ABD'de ağustos ayındaki istihdam büyümesi beklentilerin altında geldi.

Ancak işsizlik oranındaki %4,2'lik düşüş ve istikrarlı ücret artışı, işgücü piyasasının önemli ölçüde zayıflamadığını gösterdi. Bu da daha beklentilerden daha küçük bir faiz indirimini destekledi.

CME FedWatch aracına göre, yatırımcılar artık önümüzdeki haftaki Fed toplantısında 25 baz puanlık bir indirim olasılığının %73 olarak görüyor. 50 baz puanlık bir indirim olasılığının ise yüzde 27 oldu.

DİKKATLI OLUN

Altın uzmanı İslam Memiş, ons altın tarafında sert yükselişler beklediğini söyledi. Geçtiğimiz hafta cuma günü görülen 2.530 dolar seviyesinin tekrar test edilebileceğini ifade eden Memiş, yatırımcıları şu sözlerle uyardı:

"Gaza gelmeyin bu hafta sert hareketler olacak. Çarşamba günü sert bir şekilde yükselecek. Perşembe ve cuma günü gerecek. Dikkatli olun. Gram altın ise haftaya düşüş ile başladı. Bu hafta sert dalgalanmalara hazır olun. İster alın ister satın. Bu hafta tuzak var arkadaşlar…"

YÜKSELİŞ TRENDİ BEKLİYORUZ

NCM Invesment tarafından yapılan altın değerlendirmesinde şu ifadeler kullanıldı: Cuma günü açıklanan ve beklenenden daha az artış gösteren istihdam oranlarıyla beraber ekonomik faaliyetlerin yavaşladığı ve iş gücü piyasasında beklenenden daha zayıf bir performans sergilediği düşünceleri piyasalarda hakim olmaya devam etti.

Veri akışına ilk etapta yükselişle tepki vermiş olsa da altının 2.530 seviyesinden tekrardan satış yiyerek kazanımlarını geri verdiğini gördük. Düşük faiz talebi ve güvenli liman arayışı konseptleriyle beraber altının konjonktürel olarak orta uzun vadede hala yükseliş trendinde olduğunu düşünüyoruz.

Bununla beraber Altındaki yükselişin devamı için öncelikle yükselen kanal direnci olan 2.520 seviyesinin aşılması akabinde de son günlerde sıkışmış olduğu bant direnç seviyesi olan 2.530 un yukarı geçilip geçilemeyeceği önem arz ediyor olacak.

Enflasyon tarafında gelecek veri akışına bağlı olarak satışların derinleşmesi durumunda ise altında 2.450 seviyesinin korunup korunmadığını takip ediyor olacağız.