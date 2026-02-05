Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş bu rakamlarla bile kazanmanın püf noktasını açıkladı

Kategoriler
Altın, gümüş, Bitcoin ve borsada düşüş devam ediyor. Yatırımcılar endişeyle gelişmeleri takip ediyor. Finans analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon programında piyasalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Döviz, altın, gümüş, borsa ve petrol cephesindeki gelişmeleri yorumlayan Memiş, yatırımcılara özellikle risk yönetimi konusunda önemli uyarılar yaptı.
Piyasalardaki mevcut sakinliğe dikkat çeken Memiş, "Bu geniş bant aralığında dalgalanan kurlar var. Vatandaşın gündemi hep o taraftaydı. Artık yavaş yavaş o gündem soğuyor. Bugün akşama kadar altın, gümüş haberi duymayacaksınız. Televizyonlarda sakin bir seyir var" ifadelerini kullandı.
Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararına işaret eden Memiş, "Öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası’nda faiz kararı var. Lagarde’ın açıklamalarını takip edeceğiz. Euro/dolar paritesi 1,1786 seviyesinde. Piyasa sakin ama biraz satıcılı. Lagarde’ın açıklamalarından sonra toparlanma olabilir" dedi.
Gümüş fiyatlarındaki sert düşüşe değinen Memiş, "Gümüş sert bir şekilde değer kaybetti. Yüzde 10 civarında kayıpların devam ettiğini gözlemliyoruz. 122 dolar seviyesinden alanlar var. Bütün uyarılara rağmen oradan alanlar birkaç ay bekleyecek. Acele etmesinler. Şu anda 79 dolar seviyesinde. Altına kıyasla daha fazla bekleyecekler. Biz 70-80 bandını görene kadar orada bekleyeceğiz" dedi.
Borsanın dün yeni bir rekor kırdığına dikkat çeken Memiş, "Borsa 13.891 puan seviyesine kadar yükseldi. Teknik olarak bir düzeltme yapması lazım. Yapmaması beni endişelendiriyor" dedi.
Yıla ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, "Bu yıl pozitif beklentimiz devam ediyor. Hatta benim için bu yıl borsa ve Bitcoin yılı. Yılın ikinci yarısında seyrin pozitife döneceğini düşünüyorum. Ancak düzeltme yapmadığı için temkinli olmakta fayda var" ifadelerini kullandı.
Küresel piyasalarda algının manipüle edildiğini savunan Memiş, son dönemde Türkiye’ye gelen yabancı sermayeye ilişkin "Üç haftada yaklaşık 3 milyar dolar geldiği söyleniyor. Bu rakamlar borsa için çok küçük. Ben daha büyük hacimler beklerim. Bence içeride operasyonların etkisi oldu. Tahtacıların ayıklanması, o irinin temizlenmesi borsada etkili oldu. En az bir operasyon vardı ve bunun olumlu etkisini görüyoruz" dedi.
Yabancı yatırımcı payının yüzde 65’lere çıkmasının zaman alacağını belirten Memiş, "Şu anda görünüm pozitif. Türkiye için dış politika ve borsa tarafı olumlu ama süreci izlemek lazım" dedi.
Petrol fiyatlarına da değinen Memiş, "79 direnci kırılamıyor. 59-69 dolar aralığında gidip geliyor. Bazen 70 dolar direncine giriyor, sonra geri çekiliyor. Dünyadaki petrolün yüzde 51’i Amerika’nın kontrolünde. Artık karar Amerika’da" ifadelerini kullandı.
Bu nedenle ABD’de açıklanan kuyu sayıları ve stok verilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Memiş, "OPEC üyeleri artık eskisi kadar önemli değil" dedi.
Yatırımcılara en önemli uyarısının B Planı olduğunu belirten Memiş, "Kısa vadeli işlem düşünenler için söylüyorum; her zaman B planınız olmalı. Ev, araba alacağım diyorsanız fiyatlar düşerse ne yapacağınızı bilmelisiniz. Risk analizi şart" diyerek alternatif gerekliliğini vurguladı.
Ocak ayında yaptığı uyarıları hatırlatan Memiş, "Soluksuz yükselen emtia piyasası vardı ama sert düşünce kimse ne yapacağını bilemedi. Makas aralıkları açıldı, ciddi problemler yaşandı. B planı olanlar bankalardan ve Darphane sertifikası aldı" dedi.
Kapalıçarşı’daki işçilik maliyetlerine de değinen Memiş, "Bugün işçilikler 10 bin ile 14 bin dolar arasında. Darphane sertifikası ve bankalar daha mantıklı. Ama bunu bilmeyen yatırımcı fırsatları kaçırıyor" şeklinde konuştu.
Sözlerini bir kez daha uyarıyla tamamlayan Memiş, “Sürekli yükselişte kalıp hemen nakde dönerseniz bu sefer alternatif maliyetin kurbanı olursunuz. O yüzden her zaman, her koşulda bir B planınız olmalı” dedi.