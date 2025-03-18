Altın alım satımı için vergi getirildi! Yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan yeni bir kararla, 17 Mart 2025 itibarıyla bankalar üzerinden yapılan altın alım satım işlemlerine yönelik yeni bir düzenleme getirildi. Buna göre, vadesiz hesaplar aracılığıyla fiziki teslim olmaksızın gerçekleştirilen altın alım satımları artık kambiyo işlemi olarak değerlendirilecek ve bu işlemlerden %0,2 oranında Kambiyo Muamelesi Vergisi (KMV) tahsil edilecek.

DAHA ÖNCE İPTAL EDİLMİŞTİ, ŞİMDİ YENİDEN YÜRÜRLÜKTE

Bu uygulama aslında 21 Mayıs 2020’de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılmış ve yaklaşık 3,5 yıl boyunca yürürlükte kalmıştı. Ancak 28 Mart 2023’te Danıştay 7. Dairesi, söz konusu verginin yasal bir dayanağı olmadığı gerekçesiyle uygulamayı iptal etmişti.



Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karar ile Kambiyo Muamelesi Vergisi tekrar yürürlüğe girmiş oldu. Böylece bankalar üzerinden fiziki altın teslimi olmadan yapılan işlemlerden vergi alınması yasal bir zemine oturtuldu.