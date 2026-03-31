Altın alıp satacaklar dikkat! Sefer Şener'den 3000 dolar fark uyarısı

Altın fiyatları için savaş sonrası yaşanan sert geri çekilme, piyasaların temel dinamikleri açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Ekonomist Sefer Şener, katıldığı bir televizyon kanalında özellikle savaşın başlangıcı ile bugünkü seviyeler arasındaki farkın altını çizdi.
Şener, "Savaş öncesine baktığımızda özellikle savaşın başladığı gün itibarıyla ons bazında 5300–5400 civarında bir altın fiyatı vardı. Savaş başladıktan sonra artan gerilim, verilen mesajlar ve küresel çapta oluşan enflasyon endişesi aslında altın fiyatlarında çok ciddi bir geri çekilmeyi de beraberinde getirdi. Bugün itibarıyla Kapalı Çarşı’da ons fiyatı 4570 dolar seviyelerinde. Gram bazında ise yaklaşık 6600–6650 lira civarında bir altından bahsediyoruz" dedi.
Şener, savaşın oluşturduğu belirsizlik ortamının fiyatlar üzerindeki etkisine dikkat çekerek, "Özellikle savaşın getirdiği gerilim, hem İsrail tarafının hem karşı tarafın verdiği mesajlardaki belirsizlik ve savaşın aldığı seyir, altının yaklaşık 800–900 dolar civarında geri çekilmesine neden oldu" dedi.
Önümüzdeki süreçte altın fiyatlarının yönünü belirleyecek en önemli faktörün enflasyon beklentileri olacağını vurgulayan Şener, "Bundan sonraki süreçte ise enflasyon beklentileri önemli olacak. Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması, enerji fiyatlarının hem Avrupa’da hem de dünya genelinde yüzde 50–60’lara varan artışlar göstermesi, altının bu seviyelerde kalmasına neden oluyor" şeklinde konuştu.
Bununla birlikte olası barış senaryolarının fiyatlar üzerinde yeniden yukarı yönlü hareket yaratabileceğini belirten Şener, "Ancak şunu unutmamak gerekiyor: Evet, fiyatlarda ciddi bir geri çekilme var. Fakat yarın itibarıyla barışa dönük mesajlar gelirse ya da anlaşmaya ilişkin güçlü emareler ortaya çıkarsa, altın fiyatlarında yeniden bir hareketlenme görebiliriz. Bu nedenle çok dikkatli olmak gerekiyor" dedi.
Merkez bankalarının faiz politikalarına da değinen Şener, olası faiz indiriminin etkileri için "Çünkü dünyadaki merkez bankaları şu an faiz politikalarını ileri bir tarihe ertelemiş durumda; yani faiz indirimleri rafa kaldırıldı. Eğer faiz indirimi yeniden gündeme gelirse bu, doların değer kaybetmesi anlamına gelir" dedi.
Dolar endeksindeki mevcut seviyelere işaret eden Şener, bu durumun kıymetli metaller açısından önemine dikkat çekerek "Dolar endeksi şu anda 99–100 seviyelerinde. Eğer böyle bir gelişme olursa dolarda ciddi gerilemeler görebiliriz. Doğal olarak doların zayıflaması, kıymetli metallerin bir kısmını yukarı taşıyacaktır. Bu da göz ardı edilmemesi gereken bir unsur" dedi.
Şener, "Dolayısıyla savaşın getirdiği belirsizlikler ve verilen mesajlar piyasalar üzerinde ciddi etkiler yaratıyor ve biz son dönemde bu mesajların fiyatlandığını görüyoruz. Aynı zamanda savaşla birlikte küresel çapta ciddi bir enflasyon endişesi de oluşmuş durumda. Özellikle enerji fiyatları kaynaklı bu baskı önemli" diyerek savaşın önemini vurguladı.
Şener, savaşın uzamasının küresel ekonomiler açısından olumsuz sonuçlar doğuracağını ifade ederek "Eğer savaş önümüzdeki dönemde bir, iki, üç hatta beş ay daha sürerse bu durum önce Amerikan ekonomisine, ardından Avrupa’ya ve sonrasında tüm dünyaya olumsuz şekilde yansıyacaktır. Savaşın uzaması ne Amerika’nın ne de İsrail’in lehine. Ancak mevcut durumda bu süreç devam ettiği sürece küresel ekonomiler üzerindeki olumsuz etkiler hissedilmeye devam ediyor" dedi.
Şener, "Önümüzdeki dönemde altınla ilgili beklentiler açısından belirleyici olan yine haber akışı olacak. Eğer barışa yönelik gelişmeler ve anlaşma sinyalleri kısa vadede gelirse, ons fiyatında yeniden yükseliş görebiliriz" diyerek altın piyasasında bundan sonraki yönün büyük ölçüde haber akışına bağlı olacağını belirtti.
Kapalı Çarşı’daki fiyat farklarına da değinen Şener, "Bunun yanında savaşın başında Kapalı Çarşı’da alım-satım tarafında ciddi fiyat farklılıkları vardı. Ancak hükümetin aldığı önlemlerle birlikte bu farklar önemli ölçüde azaldı. Başlangıçta 10–12 bin dolara kadar çıkan farklar bugün itibarıyla yaklaşık 3000 dolar seviyelerine geriledi" dedi.
Son olarak piyasada görece daha sakin bir döneme girildiğini belirten Şener, "Yani alınan önlemlerle birlikte piyasalarda bir stabilizasyon sağlanmış oldu. Bundan sonraki süreçte daha durgun bir piyasa bekleniyor. Ancak tekrar vurgulamak gerekir ki, gelecek haberlerin niteliği fiyatların yönü açısından belirleyici olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.