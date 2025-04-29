Altın düşmeye devam ediyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 29 Nisan 2025 altın fiyatları

Küresel ekonomik verilerdeki değişimler ve artan jeopolitik tansiyon, altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam ediyor. Geçen hafta değer kaybeden altın, yeni haftayı da düşüşle açmıştı. Peki haftanın ikinci gününde bugün çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını ne kadar. İşte 29 Nisan 2025 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları üst üste rekorlar kırdıktan sonra durulmuş, geçen haftayı düşüşle kapatmıştı. Söz konusu gerilemede ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile gümrük müzakerelerinin sürdüğüne dair verdiği olumlu sinyaller etkili olmuştu. Geçen hafta cuma günü altının kilogram fiyatı yüzde 1,1'lik düşüşle 4 milyon 131 bin TL seviyesinde fiyatlanmıştı. Yeni haftada da düşüş sürerken yatırımcılar "Altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusuna cevap arıyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın ne kadar? İşte 29 Nisan güncel altın fiyatları...

29 NİSAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.095,11 TL

Satış 4.095,74 TL

29 NİSAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.721,00 TL

Satış 6.801,00 TL

29 NİSAN 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 13.441,00 TL

Satış 13.602,00 TL

29 NİSAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 26.799,00 TL

Satış 27.100,00 TL

29 NİSAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.310,57 dolar

Satış 3.310,95 dolar