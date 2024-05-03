Altın bilezik almak isteyenlere ekonomist tavsiyesi! Kuyumcularda ajda bilezik kuyruğu

03 May 2024 17:54 - Güncelleme : 03 May 2024 17:57

Geçtiğimiz günlerde kuyumcularda en çok talep edilen altın bileziklerin, ajda bilezikler olduğu bir kez daha kanıtlandı. Para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, ajda bileziklere olan bu yoğun talebin artışı hakkında tgrthaber.com.tr'nin özel haber şefi Zehra Maslak'a konuştu.

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Şirin Sarı, ajda bileziklere olan ilginin artmasındaki en kritik noktanın trend olduğunun altını çizdi. Sarı, gençlerin özellikle ajda bileziklerin kullanımının rahat olmasından kaynaklı tercih edildiğini belirtti. Hem trend hem yatırım olan ajda bilezikler üreticilerin de tercihleri arasında ilk sırada yerini aldı.

İşlemesiz olan ajda bilezikler hakkında Sarı, "Genç nesle de hitap ettiği için tarz olarak daha fazla satılıyor. Bir de daha düşük gramajlarda yapılabiliyor, daha sağlam oluyor. 10 gramdan işte 15 g, 20 g, 50 g. O yüzden hem ince zarif olması hem gençler tarafından tercih edilmesi hem de işsizlik olmasından dolayı. Kesme altında ve 24 ayar altında ithalattan dolayı ve yurt içi piyasadaki talepten dolayı bir fiyat farkı vardı ya ama bu kuyumculuk tarafta daha azdı" dedi.

Ajda bilezik modellerinde kırma, çizik ve düz olanlar en çok tercih edilenler oldu. Bunun yanı sıra gramında azalma artma yaşanması diğer altın bileziklere oranla daha fazladır. Bu işlem bileziğe değer de kaybettirmediğinden kuyumcularda özellikle düğün süreçlerinde alım bakımından, burma bilezik, Trabzon kelepçesi, halep bileziğini geçti.