Altın, Bitcoin gibi davranmaya başladı

“DİJİTAL ALTIN” ANLATISI NASIL GÜÇLENDİ?

Bitcoin’in “dijital altın” olarak anılması özellikle 2017’den sonra yaygınlaştı. Bitcoin ağında yaşanan blok boyutu tartışmalarının çözülmesiyle birlikte, bu varlığın bir ödeme aracından çok değer saklama aracı olarak konumlandığı daha net görüldü. Ödeme tarafında ise ağırlık, bugün merkezi yapısı nedeniyle tartışma konusu olan stablecoin’lere kaydı. Lightning Network ve Ark gibi ikinci katman çözümleriyle Bitcoin üzerinden ödeme denemeleri sürse de, gerçek şu ki çoğu kullanıcı Bitcoin’i uzun vadeli bir dijital birikim aracı olarak görüyor.