Altın borcu olan yandı: Bu rakamın da üstüne çıkacak! İslam Memiş 'balon patlayacak' diyerek uyardı

Altın fiyatları rekor tazeliyor, gümüş fırladı, platin ve bakır ise 2026 yılının yeni gözdesi oldu. Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon kanalında piyasalara ilişkin çok kritik bilgiler paylaşarak çarpıcı bir uyarıda bulundu.
Altın fiyatının 7 bin liraya dayandığını ifade eden Memiş, "Karşımızda geçen yılın neredeyse birebir aynısı bir tablo var. Geçen yıl altın yıllık getirisini ilk çeyrekte vermişti, bu yıl da muhtemelen yine aynı şeyi yaşayacağız. Altın her gün yeni bir rekor seviyeye gidiyor" dedi.
Haziran ayına kadar 8 bin lira seviyesinin beklendiğini söyleyen Memiş, "Eğer agresif ve öngörülemeyen bir gelişme yaşanırsa, 5 haneli rakamları yani 10 binli seviyeleri konuşabiliriz demiştik. Daha yılın üçüncü haftasında 7 bin lirayı görmüşsek, bu yıl kaç tane binli rakam göreceğimizi hep birlikte izleyerek öğreneceğiz" diyerek yatırımcılar için endişelendiren bir uyarı yaptı.
"Şu anda fiziki gram altın 7 bin lira civarında. Muhtemelen 8 bin rakamları yılın ilk yarısında, hatta Şubat mı Mart mı derken daha erken gelebilir. Ons altın tarafında teknik dirençler kırıldı. 8 binin üzerinde kalıcı kapanışlar görürsek, 10 bin lira sürpriz olmaz" diyen Memiş, bu yıl gram altında 5 haneli rakamların görüleceğini açıkladı.
"Altındaki bu yükseliş bir balon ve bu balon bir yerde patlatılabilir. Küçük yatırımcıların temkinli olması gerekiyor. Geçen yıl da benzer bir senaryoda ons altında birkaç gün içinde sert düşüşler, gram altında bin liraya yakın geri çekilmeler yaşanmıştı" diyerek uyarıda bulunan Memiş, bu piyasada kazanan yatırımcı değil, sistemi kuran büyük oyuncuların kazandığını hatırlattı.
Gün içinde ons altını 100–150 dolar oynatarak tek tuşla milyon dolar kazananların olduğunu vurgulayan uzman isim, "Küçük yatırımcı için al-sat piyasası şu an geçerli değil. Burada yapılması gereken fiyata değil, miktara odaklanmak. Uzun vadeli yatırımcı her ay düzenli şekilde almaya devam etmeli. Çünkü “6 binden almazsam 7’den alırım, 7’den almazsam 8’den alırım” döngüsü devam ediyor. Geçen yıl 3, 4, 5, 6 binli seviyelerin hepsi görüldü" dedi.
"Elinde altın olanlar için en önemli şey mevcut varlığı korumak. Eğer ev, araba gibi somut bir ihtiyacı olan varsa ve bunun için altın bozduracaksa, bunu yapabilir. Çünkü yılın ikinci yarısında kredi musluklarının açılması ve emlak tarafında yeni hareketler bekleniyor" diyen Memiş, “al-sat yaparım, aradaki farktan kazanırım” diyenler için şu an uygun bir zemin olmadığının altını çizdi.
"Kuyumcular kendilerini nasıl koruyor? Malı sattıkları anda hemen bağlama yapıyorlar. Açıkta kalmıyorlar. Bu da olması gereken yöntem. Vatandaş için de benzer bir durum geçerli. Örneğin ev alacak olan biri, tapudan imza mesajı gelmeden altınını bozdurmamalı. Cayma durumlarında yaşanan zararlar belgeliyse hukuki olarak talep edilebilir" diyen Memiş, “Kısmet değilmiş” diyerek zararın kabul edilmemesi gerektiğini söyledi.
Borsa İstanbul'un da rekor kırdığını söyleyen Memiş, "13 bin puan seviyesi aşıldı, hedef 14 bin. Gümüş tarafında ise ciddi bir uyarı yapmak gerekiyor. Gümüş şu an altından daha tehlikeli. Gram gümüş ve ons gümüş kritik direnç seviyelerine çok yakın. Küçük yatırımcı için gümüşten uzak durulması gereken bir dönem. Geçen yıl güldüren gümüş, bu yıl can yakabilir" dedi.
Memiş, "Altın ve gümüşte yaşanan bu hareketler sadece ekonomik değil; Amerika–Çin arasında süren emtia ve imtiyaz savaşlarının bir sonucu. Merkez bankaları, rezerv politikaları, küresel güç dengeleri derken piyasa tamamen manipülasyon fiyatlamasına girmiş durumda" diyerek tüm yatırımcıları uyardı.