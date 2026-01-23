Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altın borcu olan yandı: Bu rakamın da üstüne çıkacak! İslam Memiş 'balon patlayacak' diyerek uyardı

Ocak 23, 2026 13:28
1
altın islam memiş

Altın fiyatları rekor tazeliyor, gümüş fırladı, platin ve bakır ise 2026 yılının yeni gözdesi oldu. Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon kanalında piyasalara ilişkin çok kritik bilgiler paylaşarak çarpıcı bir uyarıda bulundu. 

2
Altın fiyatı

Altın fiyatının 7 bin liraya dayandığını ifade eden Memiş, "Karşımızda geçen yılın neredeyse birebir aynısı bir tablo var. Geçen yıl altın yıllık getirisini ilk çeyrekte vermişti, bu yıl da muhtemelen yine aynı şeyi yaşayacağız. Altın her gün yeni bir rekor seviyeye gidiyor" dedi.

3
ALTIN FİYATI İSLAM MEMİŞ

10 BİN LİRANIN ÜZERİNİ İŞARET ETTİ

Haziran ayına kadar 8 bin lira seviyesinin beklendiğini söyleyen Memiş, "Eğer agresif ve öngörülemeyen bir gelişme yaşanırsa, 5 haneli rakamları yani 10 binli seviyeleri konuşabiliriz demiştik. Daha yılın üçüncü haftasında 7 bin lirayı görmüşsek, bu yıl kaç tane binli rakam göreceğimizi hep birlikte izleyerek öğreneceğiz" diyerek yatırımcılar için endişelendiren bir uyarı yaptı.
 

4
gram altın

"Şu anda fiziki gram altın 7 bin lira civarında. Muhtemelen 8 bin rakamları yılın ilk yarısında, hatta Şubat mı Mart mı derken daha erken gelebilir. Ons altın tarafında teknik dirençler kırıldı. 8 binin üzerinde kalıcı kapanışlar görürsek, 10 bin lira sürpriz olmaz" diyen Memiş, bu yıl gram altında 5 haneli rakamların görüleceğini açıkladı.
 

5
BALON ALTIN

"Altındaki bu yükseliş bir balon ve bu balon bir yerde patlatılabilir. Küçük yatırımcıların temkinli olması gerekiyor. Geçen yıl da benzer bir senaryoda ons altında birkaç gün içinde sert düşüşler, gram altında bin liraya yakın geri çekilmeler yaşanmıştı" diyerek uyarıda bulunan Memiş, bu piyasada kazanan yatırımcı değil, sistemi kuran büyük oyuncuların kazandığını hatırlattı.
 

6
ONS ALTIN

ONS ALTIN TARAFINDA UÇUŞ

Gün içinde ons altını 100–150 dolar oynatarak tek tuşla milyon dolar kazananların olduğunu vurgulayan uzman isim, "Küçük yatırımcı için al-sat piyasası şu an geçerli değil. Burada yapılması gereken fiyata değil, miktara odaklanmak. Uzun vadeli yatırımcı her ay düzenli şekilde almaya devam etmeli. Çünkü “6 binden almazsam 7’den alırım, 7’den almazsam 8’den alırım” döngüsü devam ediyor. Geçen yıl 3, 4, 5, 6 binli seviyelerin hepsi görüldü" dedi.
 

7
ELİNDE ALTIN OLAN SIKI TUTSUN

ELİNDE ALTIN OLAN SIKI TUTSUN

"Elinde altın olanlar için en önemli şey mevcut varlığı korumak. Eğer ev, araba gibi somut bir ihtiyacı olan varsa ve bunun için altın bozduracaksa, bunu yapabilir. Çünkü yılın ikinci yarısında kredi musluklarının açılması ve emlak tarafında yeni hareketler bekleniyor" diyen Memiş, “al-sat yaparım, aradaki farktan kazanırım” diyenler için şu an uygun bir zemin olmadığının altını çizdi.

 

8
kuyumcu altın

"Kuyumcular kendilerini nasıl koruyor? Malı sattıkları anda hemen bağlama yapıyorlar. Açıkta kalmıyorlar. Bu da olması gereken yöntem. Vatandaş için de benzer bir durum geçerli. Örneğin ev alacak olan biri, tapudan imza mesajı gelmeden altınını bozdurmamalı. Cayma durumlarında yaşanan zararlar belgeliyse hukuki olarak talep edilebilir" diyen Memiş, “Kısmet değilmiş” diyerek zararın kabul edilmemesi gerektiğini söyledi.
 

9
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'un da rekor kırdığını söyleyen Memiş, "13 bin puan seviyesi aşıldı, hedef 14 bin. Gümüş tarafında ise ciddi bir uyarı yapmak gerekiyor. Gümüş şu an altından daha tehlikeli. Gram gümüş ve ons gümüş kritik direnç seviyelerine çok yakın. Küçük yatırımcı için gümüşten uzak durulması gereken bir dönem. Geçen yıl güldüren gümüş, bu yıl can yakabilir" dedi.
 

10
Altın ve gümüş

Memiş, "Altın ve gümüşte yaşanan bu hareketler sadece ekonomik değil; Amerika–Çin arasında süren emtia ve imtiyaz savaşlarının bir sonucu. Merkez bankaları, rezerv politikaları, küresel güç dengeleri derken piyasa tamamen manipülasyon fiyatlamasına girmiş durumda" diyerek tüm yatırımcıları uyardı.
 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.