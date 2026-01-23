Altın borcu olan yandı: Bu rakamın da üstüne çıkacak! İslam Memiş 'balon patlayacak' diyerek uyardı

ELİNDE ALTIN OLAN SIKI TUTSUN

"Elinde altın olanlar için en önemli şey mevcut varlığı korumak. Eğer ev, araba gibi somut bir ihtiyacı olan varsa ve bunun için altın bozduracaksa, bunu yapabilir. Çünkü yılın ikinci yarısında kredi musluklarının açılması ve emlak tarafında yeni hareketler bekleniyor" diyen Memiş, “al-sat yaparım, aradaki farktan kazanırım” diyenler için şu an uygun bir zemin olmadığının altını çizdi.