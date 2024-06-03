Altın çok sert düştü! İşte 3 Haziran 2024 altın fiyatları...

03 Haziran 2024 07:24 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 07:33

Uzman isim açıkladı! Memur ve memur emeklisi için zam oranı belli oluyor

Uzman isim açıkladı! Memur ve memur emeklisi için zam oranı belli oluyor

Geçtiğimiz hafta inişi çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatları yeni haftaya sert bir düşüşle başladı.

Serbest piyasada gram altın 2 bin 402 TL'den, çeyrek altın ise 3 bin 954 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 3 Haziran 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

3 HAZİRAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.402,12

Satış 2.402,46

3 HAZİRAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.902,00

Satış 3.954,00

3 HAZİRAN 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 7.827,00

Satış 7.901,00

3 HAZİRAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.605,00

Satış 15.754,00

3 HAZİRAN 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.321,57

Satış 2.321,93