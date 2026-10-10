Altın devinden ralli açıklaması: Prof. Dr. Murat Ferman kritik 3 ayı işaret etti

Bir yıl içinde altın ne kadar olacak? Bu kritik soruya İtalya'da düzenlenen konferansta küresel altın piyasasının temsilcilerinden cevap geldi. Külçe Piyasası Birliği'nin yıllık konferansına katılan delegeler, altının önümüzdeki 12 ay içinde ons başına 5 bin 13 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü. Peki, bu tahmin gerçekleşir mi? Altının ons fiyatının 5 bin doların üzerine çıkması halinde gram altın 10 bin TL'yi aşar mı? Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ferman katıldığı bir yayında değerlendirdi.

