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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Altın direniyor! Güvenli liman yine şaşırtmadı: Yüzde 36 kazandırdı

Küresel ekonomik gelişmeler, ticaret savaşlarındaki gerilimin azalması ve Rusya-Ukrayna savaşının sona erebileceğine dair beklentiler, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

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KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 14:07

Altın piyasasında son dönemde görülen rekor yükselişlerin ardından yatırımcılar, bu değerli sarı metaldeki hareketliliğe alışmış durumda. Özellikle küresel belirsizliklerin arttığı dönemlerde güvenli liman olarak görülen altına olan talep yine arttı.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER ALTIN ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarında gümrük vergilerinin 90 günlük süreyle azaltılması, yatırımcıların altına olan ilgisini artıran unsurlardan biri oldu. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu temasları sırasında açıklanan devasa yatırım anlaşmaları ve küresel petrol piyasasındaki dalgalanmalar da altın fiyatlarını şekillendiren önemli faktörler arasında. Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşına dair çözüm umutları da piyasalarda yankı bulmaya devam ediyor.

Altın direniyor! Güvenli liman yine şaşırtmadı: Yüzde 36 kazandırdı

ABD MERKEZ BANKASI'NIN TUTUMU BELİRLEYİCİ ROL OYNUYOR

Altın fiyatlarında sadece jeopolitik gelişmeler değil, aynı zamanda ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları da yakından takip ediliyor. ABD’de enflasyonun son dört yılın en düşük seviyesine gerilemesi, faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendirse de, Fed yetkilileri temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Faiz indirimi için daha fazla ekonomik veriye ihtiyaç duyulduğu mesajı veriliyor.

Altın direniyor! Güvenli liman yine şaşırtmadı: Yüzde 36 kazandırdı

ALTIN YILBAŞINDAN BU YANA GÜÇLÜ PERFORMANS SERGİLİYOR

2025 başından bu yana gram altın yatırımcısına yaklaşık yüzde 36 oranında kazanç sağladı. Sadece Mayıs ayında bile şu ana dek yüzde 1.44’lük bir artış kaydedildi.

Altın direniyor! Güvenli liman yine şaşırtmadı: Yüzde 36 kazandırdı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın, güne 3238 dolardan başladı. Gün içerisinde 3195 dolar ile en düşük, 3252 dolar ile en yüksek seviyeleri gördü. Şu sıralarda ise 3201 dolar civarında işlem görüyor.

Gram altın, 4031 liradan güne başlarken, gün içinde en düşük 4005 lira, en yüksek 3989 lira seviyeleri arasında dalgalandı. An itibarıyla 3995 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da ise gram altın 4029 liradan alınırken, 4078 liradan satışa sunuluyor.

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1 Çeyrek Altını Kaç TL?
1 Çeyrek Altın şu anda 6.592 TL'den alıcı buluyor.
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