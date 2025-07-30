Altın, dolar, borsa: Bu gece her şey değişebilir! Filiz Eryılmaz’dan yatırımcılara kritik uyarı

ABD Merkez Bankası (Fed), bu gece gerçekleştireceği faiz toplantısıyla piyasaların yönünü belirleyebilecek. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, toplantı öncesi gelen ekonomik verilerin çelişkili sinyaller verdiğini belirterek yatırımcıları temkinli olmaları konusunda uyardı.

DOLARI GÜÇLENDİREN VERİLER

Eryılmaz, özellikle son dönemde açıklanan ekonomik göstergelere dikkat çekerek, perakende satışların güçlü seyri, enflasyonda gözlenen yavaşlama ve sanayi üretiminde toparlanmayı işaret eden ISM verilerinin, dolar lehine pozitif bir atmosfer oluşturduğunu söyledi. "Tüketici harcamalarındaki artış ve enflasyondaki yumuşama, doları yukarı çeken bir zemin hazırlıyor" diyen Eryılmaz, bu görünümün hisse senetleri üzerinde baskı oluşturabileceğine vurgu yaptı.

ZAYIF VERİLER FED’İN ELİNİ ZORLUYOR

Öte yandan tablo sadece olumlu sinyallerle sınırlı değil. Eryılmaz, konut piyasasındaki durgunluk, ücret artışlarındaki yavaşlama ve azalan tüketici güveninin, Fed’in daha temkinli adımlar atmasına neden olabileceğine dikkat çekti. Bu tür verilerin, politika mesajlarının daha yumuşak bir tonda şekillenmesini sağlayabileceğini belirtti.

FAİZ KADAR OYLARIN DAĞLIMI DA TAKİP EDİLECEK

Eryılmaz’a göre bu gece yalnızca faiz kararı değil, bu kararın kaç oyla alındığı da piyasalar için belirleyici olacak. "Fed faizleri sabit tutarsa bu, bekle-gör stratejisinin sürdüğünü gösterir; bu da dolar açısından olumlu, borsa için ise olumsuz algılanabilir" diyen Eryılmaz, faiz indirimi yönünde az sayıda da olsa muhalif oyun çıkmasının piyasalarda yeni bir fiyatlama dalgası oluşturabileceğine dikkat çekti.

POWELL’IN AÇIKLAMALARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Fed Başkanı Jerome Powell’ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların, yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini belirten Eryılmaz, "Bu toplantı yalnızca para politikasına dair ipuçları değil, aynı zamanda Fed üyeleri arasındaki fikir ayrılıklarının boyutunu da ortaya koyabilir. Bu nedenle kararın kendisi kadar, karar sürecinde kaç ismin karşı oy kullandığı da önemli bir sürpriz unsuru olabilir" değerlendirmesinde bulundu.