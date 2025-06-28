Altın, dolar, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Geçtiğimiz hafta, küresel ekonomideki gelişmeler ve jeopolitik hareketlilik piyasalar üzerinde belirleyici oldu. Özellikle İsrail-İran arasında gerçekleşen ateşkes haberlerinin etkisiyle altın fiyatları gerilerken, döviz kurlarında dalgalı seyir devam etti. ABD'den gelen mesajlar ve Türkiye ekonomisine dair görünüm, dolar ve euroda yukarı yönlü hareketi tetikledi. Peki yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı hangisi? İşte detaylar…

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, 27 Haziran haftasında yatırımcısına kazandırdı. BIST 100 endeksi haftayı 9.404,89 puanla kapatarak, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,19 oranında artış gösterdi. Endeks, haftalık dalgalanma içinde en düşük 9.077,80 puanı, en yüksek ise 9.484,00 puanı gördü.

ALTINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Piyasaların güvenli limanı olarak görülen altında ise bu hafta düşüş eğilimi hakimdi. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 2,26 gerileyerek 4.199 TL seviyesine indi. Cumhuriyet altını yüzde 2,24 düşüşle 28.383 TL’ye, çeyrek altın ise yüzde 2,27 kayıpla 7.033 TL’ye geriledi.

DÖVİZ KURLARINDA YÜKSELİŞ

Hafta boyunca döviz kurları yukarı yönlü bir seyir izledi. Amerikan doları yüzde 0,55 artışla 39,8870 TL’ye yükselirken, eurodaki değer artışı daha belirgin oldu. Euro, haftalık bazda yüzde 2,37’lik primle 46,8290 TL seviyesine ulaştı.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI OLDU

Yatırım fonları genelinde pozitif bir görünüm hakimdi. Ortalama olarak yatırım fonları yüzde 1,65, emeklilik fonları ise yüzde 1,52 değer kazandı. Haftanın en çok kazandıran fon türü ise yüzde 2,91 getiriyle hisse senedi fonları oldu. Bu tablo, yatırımcıların risk iştahının arttığını ve daha yüksek getiri arayışıyla borsaya yöneldiklerini ortaya koydu.