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 | Kübra Çelepi

Altın, dolar, borsa yatırımcıları dikkat! Bayram tatili öncesi İslam Memiş uyardı: Uzak durun

Piyasalar üç gün kapalı olacak. Altın, dolar, bitcoin ve borsa yatırımcısına uyarılar geldi. Finans analisti İslam Memiş, bayram tatiline girmeden önce yapılması gerekenleri ve dikkat edilmesi gerekenleri tek tek anlattı.

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KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 11:08

Yatırımcıların merak ettiği bayram tatiline nasıl girmeli, sorusuna İslam Memiş cevap verdi. "Bayram tatiline dolar pozisyonuyla gireceğim. Borsadaki hisselerimi satıp dolarda beklemeyi tercih ediyorum" diyen uzman net uyarılarını sıraladı.

BAYRAM TATİLİ ÖNCESİ PİYASA VE GÜVENLİK UYARISI

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Bayram arifesindeyiz ve çeşitli riskler mevcut. Bu nedenle bazı önemli uyarılar yapmak istiyorum. Uygun gören arkadaşlarımız, bu risklere ve uyarılara karşı gerekli tedbirleri alabilirler. Öncelikle, bayram tatiline giriyoruz. Serbest piyasalar üç gün kapalı olacak ve Perşembe günü tekrar açılacak. Çarşamba günü ise serbest piyasalarda hareketlilik başlaması muhtemel. Her yer açık olacak, ancak kamu tarafında resmi tatil dokuz güne uzatıldı. Dolayısıyla, iç piyasalarda bir miktar sakinlik gözlemlenecektir.

Bu noktada, Bayram tatiline hangi pozisyonda çıkmak gerekiyor, sorusu önem kazanıyor. Çünkü piyasalar birkaç gün kapalı olacak ve içsel ve dışsal gelişmelere karşı mutlaka tedbir almak gerekiyor.

BORSA İSTANBUL VE DOLAR POZİSYONU

Borsa İstanbul, 9.709 puan seviyesinde, yani 9.700 puan seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Ancak, yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Yine 8.500-9.500 puan aralığında dalgalanan bir endeks görebileceğimizi tahmin ediyorum. Bu nedenle, endeks tarafında büyük bir yükseliş beklentim yok.

DOLAR POZİSYONUYLA BAYRAM TATİLİNE GİRECEĞİM

Geçtiğimiz hafta, ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ve düzenleyici kurumların kararlarıyla birlikte borsa yükseliş gösterdi. Ancak, kar satışlarının gelmesi muhtemeldir. İçeride ve dışarıda bayram tatili boyunca yaşanabilecek sürpriz gelişmelerin belirsizliği nedeniyle, ben şahsen dolar pozisyonuyla bayram tatiline girmeyi tercih ediyorum.

Borsadaki hisselerimi satıp dolarda beklemeyi seçerdim.

Euro/dolar paritesi şu anda 1.0787 seviyesinde. Bu hafta boyunca ifade ettiğim gibi, 1.0750 seviyesi ilk destek, ardından 1.0650 seviyesi ikinci destek olarak takip edilebilir. 1.0750 seviyesi güçlü bir destek olarak çalıştı ve bu seviyenin altına sarkmaları alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim. Kısa vadeli hedefim 1.10, devamında ise 1.12250 seviyesi. 1.0750 seviyesinin altındaki her sarkmayı alım fırsatı olarak değerlendireceğim.

DOLAR KURU 38 TL İLE HALA UCUZ

Dolar kuru 38 TL seviyesinde ve bana göre hala ucuz. Doların baskılanmadığı seviyelerde daha gerçekçi bir değerleme ile yukarı yönlü hareket etmesini bekliyorum. Euro/TL kuru ise 41,20 TL seviyesinde.

ELİMDEKİ DOLAR İLE ALTIN VEYA GÜMÜŞ ALMAZDIM

Elimdeki paranın yarısını euro yapar mıydım? Evet, yapabilirdim. Ancak, elimdeki dolar ile altın veya gümüş almazdım.

Ons altın şu anda 3.052 dolar seviyesinde ve ben bunu yüksek buluyorum. 2.900-2.800 dolar seviyelerini beklemeye devam edeceğim. Gram altın, serbest piyasalarda 3.758 TL seviyesinde ve bana göre pahalı.

BAYRAM TATİLİNE ALTIN ALARAK GİRMEYİN

Bu yüzden, bayram tatiline altın alarak girmeyi uygun görmüyorum. Gümüşün ons fiyatı 34 dolar, gram fiyatı ise 41,60 TL seviyesinde. 34 dolar direncini sık sık ifade ediyorum. Gümüş 32-34 dolar aralığında dalgalanıyor ve bu bant aralığını takip etmeye devam edeceğim. Gram fiyatında ise 40-42 TL aralığını izliyorum. 40 TL seviyesinin altına hızlı bir düşüş gelebilir diye düşünüyorum.

ALTIN VE GÜMÜŞTEN UZAK DURUN

Altın ve gümüş fiyatlarını yüksek bulduğum için, bu iki piyasadan da uzak durmaya devam ediyorum.

BİTCOİN PİYASASI İÇİN OLUMSUZ DEĞİLİM

Brent petrolün varil fiyatı 72.83 dolar seviyesinde. Burada 74 dolar direncini takip ediyorum. Hafta başında 73.71 dolar seviyesine kadar yükseldi ve kar satışlarıyla tekrar geriledi. Kısa vadede 72-74 dolar aralığını izlemeye devam edeceğim.

Bitcoin şu anda 87.000 dolar seviyesinde ve baskılanma süreci devam ediyor. Ancak, Bitcoin konusunda olumsuz değilim. 85.500 dolar maliyetli pozisyonumu koruyorum ve hedefim 104.000 dolar seviyesi. Uzun vadeli bir yatırımcı olduğumuz için kısa vadeli dalgalanmalar bizim için önemli değil.

KRİPTO PİYASALARINDA YENİ BİR HİKAYE İHTİYACI VAR

2024 yılının ilk çeyreğinde Trump faktörü fiyatlandı. Ancak, piyasa artık Trump’ın söylemlerinden ve ticaret savaşlarından sıkıldı. Yılın ikinci çeyreğinde daha iyimser bir hikaye ile piyasaların yön bulmasını bekliyorum.

ALTIN DOLAR PARİTESİ ÜZERİNDEN YATIRIM STRATEJİSİ

Elimde altın varsa ve bunu riske girmeden değerlendirmek istiyorsam, altın dolar paritesi üzerinden işlem yapabilirim. Şu anda 1 kg altın, 98.400 dolar seviyesinde. Bu noktada, altını dolara çevirerek ve fiyatın 96.000-95.000 dolar seviyelerine gerilemesini bekleyerek miktarımı artırabilirim.

Ancak, bankalardaki makas aralıkları çok açık olduğu için, bu tür işlemler genellikle serbest piyasalarda veya Kapalıçarşı piyasasında daha avantajlıdır.

BAYRAM TATİLİ ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Döviz ve altın işlemleri: Bayram tatili süresince döviz büroları, kuyumcular ve bankalar kapalı olacağı için, herhangi bir hareketlenmeye karşı önleminizi önceden alın. Tatil sırasında makas aralıkları çok açılacağı için zarar etmemek adına hazırlıklı olun.
  • Sahte para riski: Emniyetin yaptığı operasyonlarda 7 milyon dolar değerinde sahte banknot ele geçirildi. Her bayram öncesinde olduğu gibi, piyasaya sahte döviz ve TL sürme girişimleri olabilir. Bu yüzden, özellikle tanımadığınız kişilerle döviz bozmaktan kaçının.
  • Bayramda ticaret yapmayın: Tatildeyken, bölge insanı sizi bir gayrimenkul veya yatırım konusunda ikna etmeye çalışabilir. Ancak, acele karar vermeyin. Coşkulu söylemlere kapılmayın ve herhangi bir yatırım kararını bayram sonrası detaylı araştırarak verin.
  • Birikimlerinizi güvende tutun: Fiziki altın veya dövizi evde bulundurmayın. Ya banka kasasında saklayın ya da güvenli bir yerde muhafaza edin. Hırsızlara davetiye çıkarmayın.
  • Bayram tatiline girerken, finansal ve güvenlik açısından hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. Herkese şimdiden huzurlu ve mutlu bir bayram diliyorum."
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#Altın Ons
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#Euro Tl
#Altın Değerlendirme
#Dolar/tl
#Altın Yatırımı
#Altın Kampanyası
#Ekonomi
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