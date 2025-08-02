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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Altın, dolar, euro, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri geçen haftayı ortalama yüzde 0,98 artışla tamamlarken, gram altın yüzde 0,38 değer kazandı. Döviz kurlarında ise dolar/TL yüzde 0,27 yükseldi; buna karşılık avro/TL yüzde 1,01 oranında geriledi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 09:25

, hafta boyunca en düşük 10.481,53 puanı ve en yüksek 10.774,91 puanı gördü. Haftayı, bir önceki hafta kapanışının yüzde 0,98 üstünde, 10.746,98 puandan tamamladı.

Altın, dolar, euro, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,38 artarak 4 bin 376,39 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,38’lik artışla 29 bin 572 liraya çıktı. Çeyrek altının satış fiyatı ise geçen haftaki 7 bin 302 liradan yüzde 0,39 artarak 7 bin 330 liraya yükseldi.

Altın, dolar, euro, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

DOLAR YÜKSELDİ, EURO DÜŞTÜ

ABD doları, yüzde 0,27 artışla 40,6650 liraya çıkarken, euro yüzde 1,01 azalarak 47,1050 liraya geriledi.

Altın, dolar, euro, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

YATIRIM FONLARI VE EMEKLİLİK FONLARI YÜKSELDİ

bu hafta yüzde 0,68 değer kazanırken, da yüzde 0,43 oranında bir artış gösterdi. Yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar ise yüzde 2,58 ile "hisse senedi" fonları oldu.

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