Altın, dolar, euro, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

BIST 100 endeksi, hafta boyunca en düşük 10.481,53 puanı ve en yüksek 10.774,91 puanı gördü. Haftayı, bir önceki hafta kapanışının yüzde 0,98 üstünde, 10.746,98 puandan tamamladı.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,38 artarak 4 bin 376,39 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,38’lik artışla 29 bin 572 liraya çıktı. Çeyrek altının satış fiyatı ise geçen haftaki 7 bin 302 liradan yüzde 0,39 artarak 7 bin 330 liraya yükseldi.

DOLAR YÜKSELDİ, EURO DÜŞTÜ

ABD doları, yüzde 0,27 artışla 40,6650 liraya çıkarken, euro yüzde 1,01 azalarak 47,1050 liraya geriledi.

YATIRIM FONLARI VE EMEKLİLİK FONLARI YÜKSELDİ

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,68 değer kazanırken, emeklilik fonları da yüzde 0,43 oranında bir artış gösterdi. Yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar ise yüzde 2,58 ile "hisse senedi" fonları oldu.