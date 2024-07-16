Altın, dolar ve kripto para alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: Piyasalarda bu hafta tuzaklar var

16 Temmuz 2024 09:21 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 09:30

ABD başkanlık yarışı Trump’a yapılan saldırı sonrasında yeni bir boyut kazanırken piyasalar yeniden şekillendi. Küresel yatırımcıdan küçük yatırımcıya kadar milyonlarca kişi piyasaları yakından takip etmeye başladı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Trump’ın seçilmesi halinde piyasalarda yaşanacak gelişmeleri değerlendirerek "Piyasalarda bu hafta tuzaklar var. Döviz, altın ve özellikle kripto piyasası çok dikkatli olsun. Sert düşüş olabilir" uyarısında bulundu.

YENİ BİR SÜREÇ YAŞANACAK

Haberglobal.com.tr’den Şifa Kaymak’ın haberine göre İslam Memiş açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Donald Trump’ın başkanlık seçimini kazanacağına kesin gözüyle bakılması, Kasım ayı itibariyle küresel piyasaların yeni bir sürece girmesine neden olabilir. Bu süreçte merkez bankalarının faiz politikaları, kripto para piyasası, altın ve gümüş gibi değerli metaller, borsalarda yeni bir fiyatlama süreci yaşanabilir."

SERT DÜŞÜŞLER GELEBİLİR

Altın, dolar, kripto alacakları uyaran Memiş "ABD eski başkanı Trump'ın adaylığından ötürü sert yükselişler var. Bu tuzakları beraberinde getirecek. Altın, dolar, ve özellikle kripto para yatırımcıları bundan çok etkilenecek. Sert düşüşler olabilir" ifadesini kullandı.

YIL SONU İÇİN 3 BİN TL BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR

Haziran'da 2400 olan gram altın 2600 sınırına yaklaştı. Ons Altın 2430 dolar rekorunu kırdı. Altın ve gümüş her ay yeni bir rekor ile karşımıza çıkacak. Yıl sonu 3 bin ve 3 bin 200 seviyesine gelecek. Ons gümüş, 30,79 dolar seviyesinden kapanış yaptı. Kâr satışları sonrası düşüşler kalıcı olmayacak ve bu düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilecek. Bu hafta 30,20-31,20 dolar aralığı takip edilecek.

DÖVİZ KURLARINDA KRİTİK SEVİYE

Dolar/TL 33,03, Avro/TL ise 35,98 lira seviyelerinden kapanış yaptı. Bu hafta EUR/USD paritesinin yönü her iki döviz kuru için de kritik önemde olacak. EUR/USD paritesinde 1,0750-1,0950 aralığı önem arz ediyor.

BIST 100'DE DİRENÇ NOKTASI BELLİ OLDU

BIST 100 endeksi, 11 bin 64 puan seviyesinden kapanış yaptı. 11 bin puan seviyesinin üzerinde kapanış yapması olumlu bir gelişme olarak görülüyor. Bu hafta 10 bin 900-11 bin 500 puan aralığı takip edilecek olup, 11 bin 500 puan seviyesi önemli bir direnç noktası olarak öne çıkıyor.

BİTCOİN'DE HANGİ ARALIKLAR TAKİP EDİLMELİ

Bitcoin, 57 bin 542 dolar seviyesinde. Geniş bant aralığındaki dalgalanmanın devam edebileceği ve 52-62 bin dolar aralığının takip edilmesinde fayda olduğu belirtiliyor.