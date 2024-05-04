Altın, döviz, borsa! En çok kazandıran belli oldu

04 May 2024 11:19 - Güncelleme : 04 May 2024 11:22

Yatırımcının en çok tercih ettiği döviz, altın ve borsada en çok yüzleri güldüren belli oldu.

HAFTANIN GALİBİ BORSA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,64 değer kazanarak 10.276,88 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.942,14, en yüksek 10.286,57 puanı gördü.

Bahsi geçen dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,69 değer kazancıyla 11.412,06 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 3,14 artışla 9.417,54 puan, Sanayi Endeksi 3,65 kazançla 15.046,84 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,67 değer kazancıyla 14.599,94 puan oldu.

EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSELER BELLİ OLDU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen de belli oldu. Buna göre, yüzde 14,18 ile Sasa Polyester en iyi performansı gösteren hisse olarak kaydedildi. Sasa Polyester’i, yüzde 14,03 ile Vestel Elektronik, yüzde 11,43 ile Kontrolmatik Teknoloji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 6,04 ile Doğuş Otomotiv, yüzde 2,96 ile Reeder Teknoloji ve 2,63 ile Mia Teknoloji şeklinde sıralandı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 590 milyar 103 milyon lirayla Koç Holding, 448 milyar 500 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 397 milyar 581 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

ALTIN VE DOLAR GERİLEDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,13 kayıp yaşadı. Böylelikle fiyatı 2.384 liraya geriledi. Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,98 düşüşle 15 bin 877 lira oldu. Doların satış fiyatı yüzde 0,31 azalışla 32,3450 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,31 yükselişle 34,8410 lira oldu.

Geçen hafta 40,7120 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,25 artarak 40,8150 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,67 artışla 35,7200 liradan alıcı buldu.