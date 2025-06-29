Altın düşmeye devam ediyor! Dolar, euro ve sterlin rekora koşuyor | İşte 29 Haziran altın fiyatları ve döviz kurları

Altın fiyatları İran ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması sonrası sert düşüşünü sürdürüyor. Gram altın 4.200 Tl seviyesine geriledi. Buna karşın dolar, euro ve sterlin kuru ters orantılı olarak değer kazandı. Peki bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Dolar fiyatı, euro kuru, sterlin kuru kaç TL? İşte 29 Haziran altın fiyatları ve döviz kurları...

Orta Doğu’da İran ile İsrail arasında başlayan, ABD'nin müdahalesiyle daha da kızışan çatışmanın yatışması, özellikle piyasalar üzerindeki etkisi sürüyor. Güvenli liman olarak görülen altına olan talebin azalmasıyla birlikte gram altın, 4.200 TL seviyelerine kadar geriledi. Buna karşılık döviz kurlarında ise yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Dolar, euro ve sterlin tarihi zirvelere doğru ilerlerken, yatırımcılar gözü yeniden döviz kurları üzerinde. Peki piyasalardan son veriler nasıl? İşte 29 Haziran altın fiyatları ve döviz kurları.

29 HAZİRAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR

Alış 4.199,48 TL

Satış 4.200,61 TL

29 HAZİRAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.853,00 TL

Satış 6.931,00 TL

29 HAZİRAN 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 13.708,00 TL

Satış 13.863,00 TL

29 HAZİRAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.331,00 TL

Satış 27.598,00 TL

29 HAZİRAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.273,66 dolar

Satış 3.274,53 dolar

29 HAZİRAN 2025 PAZAR DÖVİZ KURLARI

ABD Doları: Alış: 39,8403 TL, Satış: 39,9584 TL

Euro: Alış: 46,7358 TL, Satış: 47,0584 TL

İngiliz Sterlini: Alış: 54,6932 TL, Satış: 58,8401 TL