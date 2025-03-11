Altın fiyatları düşüş sonrası yeniden çıkışa geçti! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 11 Mart 2025 altın fiyatları

Geçen hafta yaşanan dalgalı seyir sonrası rekor seviyelerden aşağı inen altın fiyatları dün de yaşanan düşüşün ardından yeni günü yukarı seyirle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 11 Mart 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatları geçen hafta rekor serisine son vererek dalgalı seyre geçmişti. ABD'de Donald Trump yönetiminin gümrük tarifeleri konusunda izlediği politika fiyatları negatif yönde etkilerken, altın birikimi olan yatırımcıları üzmüştü. Gram altın cuma günü kapanışta 3.409 lira seviyesine inmişti. Yeni haftanın ilk gününde yukarı yönlü açılışa rağmen altın değer kaybını sürdürdü. Kapalıçarşı'da Gram altın dün kapanışta 3.395 TL seviyesine kadar geriledi. Peki yeni günde altın piyasaları ne durumda? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 11 Mart 2025 altın fiyatları...

11 MART 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.405,94 TL

Satış 3.406,51 TL

11 MART 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.626,00 TL

Satış 5.675,00 TL

11 MART 2025 YARIM ALTIN NE KADAR

Alış 11.252,00 TL

Satış 11.350,00 TL

11 MART 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 22.434,00 TL

Satış 22.606,00 TL

11 MART 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.896,82 dolar

Satış 2.897,17 dolar

