Altın düşüş tuzağından döndü! İslam Memiş'ten gram için 6600 lira alarmı

Memiş, "Enflasyon tarafındaki yukarı yönlü hareket halen devam ediyor. Merkez bankalarının faiz artırımlarına rağmen enflasyonda aşağı yönlü bir trend görülmüyor, aksine yükseliş eğilimi sürüyor. Enflasyonun yüzde 3,6 olarak açıklanması bekleniyordu ancak yüzde 3,7 olarak açıklandı" dedi.

