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Altın düşüş tuzağından döndü! İslam Memiş'ten gram için 6600 lira alarmı

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 13:11
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 13:15
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1
Gram altın 6600 lira

Altın 4080 dolara kadar geriledikten sonra kayıplarını silerek yeniden yükselişe geçti. Gram altın 6600 liranın altını test ederken Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir yayında Fed’in faiz politikası, yükselen enflasyon ve Orta Doğu’daki gerilimin piyasalar üzerindeki etkisine dikkat çekti. 
 

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Enflasyon tarafındaki yukarı yönlü hareket

Memiş, "Enflasyon tarafındaki yukarı yönlü hareket halen devam ediyor. Merkez bankalarının faiz artırımlarına rağmen enflasyonda aşağı yönlü bir trend görülmüyor, aksine yükseliş eğilimi sürüyor. Enflasyonun yüzde 3,6 olarak açıklanması bekleniyordu ancak yüzde 3,7 olarak açıklandı" dedi.
 

3
altın

Dolar karşısındaki bütün varlıklarda ilk etapta sert düşüşler görüldüğünden bahseden Memiş, "Çünkü Fed'in faiz artırma olasılığı güçlü görünüyordu. 
 

4
faiz artışı

Ancak Fed Başkanı'nın yaptığı açıklamalara baktığımızda, “Biz her toplantıda faiz artırmak zorunda değiliz” mesajını verdiğini görüyoruz. Bu açıklamanın ardından piyasalarda yeniden hızlı bir yükseliş yaşandı" şeklinde konuştu.

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Altın ve gümüş tarafında

Altın ve gümüş tarafında da benzer bir hareket görüldüğünü vurgulayan Memiş, "Ons altın 4.080 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Ancak haftayı 4.175 dolar seviyesinde tamamlıyoruz. 

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ALTIN KAYIPLARI TELAFİ ETTİ

ALTIN KAYIPLARI TELAFİ ETTİ

ani altın bütün kayıplarını telafi etti, hatta üzerine çıktı. Haftayı yükselişle tamamlıyor. Gram altın tarafında da 6.600 liranın altına sarkmalar gördük. Şu anda ise 6.632 lira seviyesinde bulunuyor" dedi.
 

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Borsada bu hafta yatay bir seyir

Memiş, "Borsada bu hafta yatay bir seyir vardı. Borsa, 12.700 puan seviyesinden kapanış yapmıştı. Teknik açıdan 11.800-12.200 puan aralığını takip etmeye devam ediyoruz.
 

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Türkiye'nin kredi notunda bir değişiklik

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNDA BİR DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Bu gece saat 23.30-24.00 sularında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin kredi görünüm notuyla ilgili bir açıklaması olacak. Türkiye'nin kredi notunda bir değişiklik olup olmayacağını ve yeni açıklamaların gelip gelmeyeceğini yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
 

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Orta Doğu'da Suudi Arabistan

Memiş, "Diğer taraftan Orta Doğu'da Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki çatışmayı da yakından izliyoruz. Çünkü bu çatışma, petrol fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip. Petrol fiyatları güçlü duruşunu korumaya devam ediyor.
 

10
altın

Önümüzdeki ikinci ve üçüncü haftalarda da Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz artırıp artırmayacağını yakından takip edeceğiz.

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Altın düşüş tuzağından döndü! İslam Memiş'ten gram için 6600 lira alarmı

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da bir faiz kararı var. Piyasada genel beklenti, Merkez Bankası'ndan 100 baz puanlık bir faiz indirimi gelmesi yönünde. Fed'in ise faizleri sabit tutma olasılığı güçlü görünüyor.
 

12
petrol fiyatları ve Fed

Belirsizlikler devam ediyor ve piyasalardaki riskler biraz daha artmış durumda. Bu nedenle özellikle petrol fiyatları ve Fed cephesindeki gelişmeler, piyasalar açısından önemini korumaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

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