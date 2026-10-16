Altın düşüş tuzağından döndü! İslam Memiş'ten gram için 6600 lira alarmı

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İstanbul
Altın 4080 dolara kadar geriledikten sonra kayıplarını silerek yeniden yükselişe geçti. Gram altın 6600 liranın altını test ederken Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir yayında Fed’in faiz politikası, yükselen enflasyon ve Orta Doğu’daki gerilimin piyasalar üzerindeki etkisine dikkat çekti.
Memiş, "Enflasyon tarafındaki yukarı yönlü hareket halen devam ediyor. Merkez bankalarının faiz artırımlarına rağmen enflasyonda aşağı yönlü bir trend görülmüyor, aksine yükseliş eğilimi sürüyor. Enflasyonun yüzde 3,6 olarak açıklanması bekleniyordu ancak yüzde 3,7 olarak açıklandı" dedi.
Dolar karşısındaki bütün varlıklarda ilk etapta sert düşüşler görüldüğünden bahseden Memiş, "Çünkü Fed'in faiz artırma olasılığı güçlü görünüyordu.
Ancak Fed Başkanı'nın yaptığı açıklamalara baktığımızda, “Biz her toplantıda faiz artırmak zorunda değiliz” mesajını verdiğini görüyoruz. Bu açıklamanın ardından piyasalarda yeniden hızlı bir yükseliş yaşandı" şeklinde konuştu.
Altın ve gümüş tarafında da benzer bir hareket görüldüğünü vurgulayan Memiş, "Ons altın 4.080 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Ancak haftayı 4.175 dolar seviyesinde tamamlıyoruz.
ani altın bütün kayıplarını telafi etti, hatta üzerine çıktı. Haftayı yükselişle tamamlıyor. Gram altın tarafında da 6.600 liranın altına sarkmalar gördük. Şu anda ise 6.632 lira seviyesinde bulunuyor" dedi.
Memiş, "Borsada bu hafta yatay bir seyir vardı. Borsa, 12.700 puan seviyesinden kapanış yapmıştı. Teknik açıdan 11.800-12.200 puan aralığını takip etmeye devam ediyoruz.
Bu gece saat 23.30-24.00 sularında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin kredi görünüm notuyla ilgili bir açıklaması olacak. Türkiye'nin kredi notunda bir değişiklik olup olmayacağını ve yeni açıklamaların gelip gelmeyeceğini yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Memiş, "Diğer taraftan Orta Doğu'da Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki çatışmayı da yakından izliyoruz. Çünkü bu çatışma, petrol fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip. Petrol fiyatları güçlü duruşunu korumaya devam ediyor.
Önümüzdeki ikinci ve üçüncü haftalarda da Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz artırıp artırmayacağını yakından takip edeceğiz.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da bir faiz kararı var. Piyasada genel beklenti, Merkez Bankası'ndan 100 baz puanlık bir faiz indirimi gelmesi yönünde. Fed'in ise faizleri sabit tutma olasılığı güçlü görünüyor.
Belirsizlikler devam ediyor ve piyasalardaki riskler biraz daha artmış durumda. Bu nedenle özellikle petrol fiyatları ve Fed cephesindeki gelişmeler, piyasalar açısından önemini korumaya devam ediyor" şeklinde konuştu.