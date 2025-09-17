Altın düşüşe geçti! Fed öncesi kritik bekleyiş! İşte 17 Eylül 2025 güncel altın fiyatları

Altın piyasası, Fed’in faiz indirim beklentileriyle rekor üstüne rekor kırmıştı. Geçtiğimiz gün 3 bin 673,95 dolarla rekor seviyeyi gören ons altın, çarşamba 10.00 itibarıyla 3 bin 677 dolar seviyesinde. Gram altın ise 4.874 TL seviyelerinde işlem görüyor. ABD vadeli altın kontratları hafif gerilerken, jeopolitik riskler ve enflasyon verileri altına olan ilgiyi güçlü tutuyor. Uzmanlara göre ons altının 4 bin dolara, gram altının ise 5 bin TL’nin üzerine çıkma ihtimali yüksek.

GRAM ALTIN NE KADAR? (17 EYLÜL 2025)

Alış: 4.874,37 TL

Satış: 4.874,88 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? (17 EYLÜL 2025)

Alış: 8.118,00 TL

Satış: 8.187,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR? (17 EYLÜL 2025)

Alış: 16.237,00 TL

Satış: 16.384,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? (17 EYLÜL 2025)

Alış: 32.374,00 TL

Satış: 32.668,00 TL

ONS ALTIN FİYATI (17 EYLÜL 2025)

Alış: 3.676,63 dolar

Satış: 3.677,00 dolar