Altın düşüşe geçti! Gram altın ne kadar oldu? İşte 21 Nisan 2026 güncel altın fiyatları

Orta Doğu'da haftalardır devam eden savaş piyasaları altüst etti. İnişli çıkışlı grafik izleyen altın fiyatları haftayı düşüşle açtı. Dün başlayan düşüş 21 Nisan gününde de devam ediyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 21 Nisan 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.933,80 TL
SATIŞ: 6.934,81 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 11.321,00 TL
SATIŞ: 11.460,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 45.123,00 TL
SATIŞ: 45.616,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 22.635,00 TL
SATIŞ: 22.912,00 TL
ONS ALTIN
ALIŞ: 4.804,95 USD
SATIŞ: 4.805,57 USD