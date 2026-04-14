Altın düşüşü sertleşebilir! Tuna Kaya'dan kritik yüzde 30 nakit alarmı!

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 15:04
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 15:13
piyasalarda dalgalanma

Geçtiğimiz hafta barış umutlarıyla toparlanan piyasalarda dalgalanma devam ediyor. Donald Trump’ın açıklamaları ve İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüşmelerden sonuç çıkmaması, küresel risk algısını yeniden yükseltti.

Hürmüz Boğazı altın trump

Tuna Kaya, kendi Youtube kanalında yaptığı son değerlendirmesinde "Geçen hafta barış umutları ile piyasalar toparlanmıştı. İran ile Amerika arasındaki görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Bir netice çıkmadı. Yine Trump, Hürmüz Boğazı’nı ayrıca kendisinin de kapatacağını söyledi. Hemen petrol fiyatları tırmandı ve akabinde de hesapta yokken Fitch hafta sonu Türkiye’nin not görünümünü düşürdü. Bunlar kötü haberler" dedi.
 

MACARİSTAN'DA HÜKÜMET DEĞİŞTİ

Öte yandan Avrupa’da siyasi gelişmelere de değinen Kaya, Viktor Orbán’ın seçim yenilgisine dikkat çekerek, "16 yıldır Macaristan’ı yöneten Orban yenilgiye uğradı ve bu yenilgi de büyük bir hezimetle sonuçlandı" dedi.
 

Jeopolitik risklerin merkezinde enerji hatları

Jeopolitik risklerin merkezinde ise enerji hatları yer alıyor. Kaya, "Trump’ın İran limanlarına uyguladığı abluka, savaşın açık denizlerde yayılma riskini oluşturuyor. Özellikle Hürmüz’e giden ve çıkan gemilerin %90’ı Çin’e ait ve bunlar İran’daki petrolü Çin’e taşıyor" şeklinde konuştu.
 

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA KRİTİK SÜREÇ

Mevcut durumda boğazdaki gemi trafiğinin ciddi şekilde düştüğünü vurgulayan Kaya, "Daha önce Hürmüz Boğazı’nda günde 120 ile 140 arasında gemi geçerken, halihazırda bu sayı 4-5’e düşmüş durumda" dedi.

 

Babül Mendep Boğazı

"İran, abluka devam ederse buradaki Babül Mendep Boğazı’nı da kapatabileceğini söylüyor. Halihazırda dünya, petrolün %20’sinden yoksun. Eğer Babül Mendep kapanırsa petrolün %32’si kısıtlanmış olacak" diyen Kaya, "Petrol fiyatları yeniden 100 dolar seviyesinin üzerinde. Petrol 100 dolar üzerinde kaldıkça yeniden 112 dolara doğru ataklar görebiliriz. Ve elbette asıl kriz 112 dolar seviyesinin aşılmasıyla başlayacak" dedi.
 

volatilite endeksi

Piyasalardaki risk algısının arttığını gösteren volatilite endeksine de değinen Kaya, "Volatil endeks haftaya yükselişle başladı yeniden 20 seviyesinin üstüne çıkması iyi bir olgu değil" ifadelerini kullandı.
 

DEV BANKALARDAN ALTIN TAHMİNİ

Altın tarafında ise merkez bankalarının alımlarının sürdüğünü belirten Kaya, "Şubat ayı itibarıyla en fazla altın alan ülke Polonya; 20 ton altın almış. Genel olarak merkez bankaları altın almaya devam ediyor. Goldman Sachs diyor ki 5.400 dolar olacak yıl sonu itibarıyla, ANZ ise altının 5.800 dolar seviyesine yükselmesini bekliyor" diye konuştu.
 

ALTIN ALIP SATACAKLAR DİKKAT!

Teknik seviyelere ilişkin değerlendirmelerinde Kaya, "Bu ölçekte altının 4.889 seviyesini aşması iyi olacak. 5.200 bölgesinin aşılması demek ana düşen trendin kırılımı anlamına geliyor. Eğer altın 4.651’i kaybederse yeniden 4.346 seviyesine kadar bir gerileme görebiliriz" diyerek altın yatırımcısını uyardı.
 

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarına da değinen Kaya, Bitcoin için 74.000 seviyesinin önemine vurgu yaparak "74.000 seviyesi Bitcoin için son derece kritik. Bu bölgenin kırılımı toparlanma anlamına geliyor. Ama burası kırılmadıkça yön aşağı olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.
 

Borsa İstanbul

Borsa İstanbul için ise "13.700 desteğini takip ediyoruz. Eğer bu bölgeyi kırarsa yeniden 13.400’e kadar sarkma görebiliriz. 13.400 seviyesi de turnusol işlevi görüyor" ifadesini kullandı.

 

petrol fiyatları

Son olarak yatırım stratejisine değinen Kaya, temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Uzman isim, "Özetle piyasalar üzerinde Amerika ile İran arasındaki gerilim ve petrol fiyatları etkili olmaya devam ediyor. Bu ölçekte elimizde yüzde 30 oranında nakit olmalı. Olası düşüşlerde yeni ekleme yapmak veya çok sert düşüşlerde mevcut varlıklardan daha fazla zarar etmemek adına bu önemli" dedi.

