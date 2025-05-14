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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Altın fiyatı düşüşünü takip eden yatırımcı yarını beklesin!

Siyasi gelişmelerden etkilenen para piyasalarında güncel altın fiyatları takip edilirken, yatırımcı 'ne zaman gram altın almalı? sorusunun cevabını merak ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar yatırımcıları yarını beklemeleri konusunda uyardı.

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KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 11:35

Son günlerde yaşanan siyasi ve jeopolitik gelişmelerle düşüş yaşayan altın fiyatları yatırımcıyı endişelendiriyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar para piyasalarını ve altın fiyatlarını TGRT Haber'e değerlendirdi.

Ticaret savaşları başlamadan önce ons altının yıla hızlı başladığını ifade eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar, ons altının 3500 dolara kadar yükseldiğini bunun da gram altın/TL'de her gün yeni bir zirveye neden olduğunu ve 4350 liraya kadar yükseldiğini söyledi.

Altın fiyatı düşüşünü takip eden yatırımcı yarını beklesin!

GRAM ALTIN 3 AYDA 1350 LİRA YÜKSELDİ

Yılbaşına 2980 TL civarında başlayan gram altının 3 aylık kısa bir sürede 4350 lira seviyesine yükseldiğini vurgulayan uzman isim, altının 2024 yılı içerisinde 12 ay boyunca 1000 liralık bir yükselme gösterirken bu yıl sadece 3 ayda 1350 liralık bir yükselme gösterdiğinin altını çizdi.

Altının şimdi tarife indirimi nedeniyle ons fiyatının düşüp piyasalara olumlu yansıdığını vurgulayan Nasri Amcalar, "Genel olarak baktığımızda ons altındaki düşüş aslında yatırımcısını korkutmamalı. Bu yıl içerisinde FED yine faiz indirim döngüsüne başlayınca ons altın yeniden yükselecektir. Trump'ın FED üzerinde faiz indirim baskısı olduğu için faiz indirilmeme ihtimali pek yok." dedi.

Altın fiyatı düşüşünü takip eden yatırımcı yarını beklesin!

ALTIN ALMAK İÇİN BEKLEYİN!

Yarın dünyanın gözü kulağının İstanbul'da olacağı zirvede tarihi kararların alınabileceğinden bahseden Amcalar, "Görüşmelerde olumlu bir sonuç ve barış ortamı çıkarsa ons altın biraz daha düşebilir, borsada yükselme olabilir." dedi.

Nasri Amcalar, ons altın düşüşünün yatırımcısını korkutması gerektiğini hatta bir alım fırsatı olarak değerlendirebilineceğini; altın önümüzdeki süreçte yeniden yükseleceğini ifade etti.

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