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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Altın fiyatı için gözler bu saate çevrildi! İslam Memiş rekor için tarih verdi

Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş sonrası yaşanan hareketlilik yatırımcıları ikiye böldü. Kimisi panik alımlara yönelirken, kimileri sabrederek altında düşüş beklemeyi tercih etti. Son günlerde gram altındaki değer kaybı, bazı yatırımcıların öngörülerini doğruladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise saat 15.30’a dikkat çekerek yatırımcılara dikkat çeken mesajlar verdi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 11:03

Son haftalarda hızla yükselerek yatırımcısını sevindiren altın fiyatları, piyasadaki hareketliliğin ardından yönünü aşağı çevirdi. Gram altın 3.958 TL seviyelerine kadar gerilerken, yatırımcılar alım için doğru zamanı beklemeye koyuldu.

Altın fiyatlarındaki bu sert dalgalanmanın başlıca nedenleri arasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik ticaret politikaları ve küresel piyasalarda oluşturduğu belirsizlik ortamı yer alıyor. Trump’ın gümrük tarifelerinde zaman zaman sertleşen, zaman zaman yumuşayan açıklamaları, piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor. Ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell’ın görevden alınabileceği yönündeki söylentiler de yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmesine sebep olmuştu.

Altın fiyatı için gözler bu saate çevrildi! İslam Memiş rekor için tarih verdi

JEOPOLİTİK GELİŞMELER VE TRUMP ETKİSİ

Trump’ın ticaret politikalarında daha yumuşak bir çizgiye geçmesi ve Ukrayna-Rusya savaşında Putin’in müzakereye açık mesajlar vermesi ise altın fiyatlarının geri çekilmesine neden olan diğer önemli gelişmeler arasında. Bu açıklamalarla birlikte piyasalarda kısmi bir rahatlama görülürken, altındaki yukarı yönlü baskı bir miktar azaldı.

Altın fiyatı için gözler bu saate çevrildi! İslam Memiş rekor için tarih verdi

15.30 UYARISI: ALTIN PİYASASINDA KIRILMA NOKTASI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların dikkatini ABD’de saat 15.30’da açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisine çekti. Bu verinin altın fiyatlarında belirleyici olabileceğini vurgulayan Memiş, ons altının 3.500 dolar seviyesinden 3.250 dolara kadar gerilediğini, ancak beklediği seviyelere henüz ulaşmadığını ifade etti.

"Gram altın 4.000 TL seviyesinin altına sarkmadan pozisyon alınmaması gerektiğini düşünüyoruz" diyen Memiş, yatırımcılara sabırlı olmalarını tavsiye etti. "Biz ne yaptığını bilen, büyük resmi gören bir topluluğuz. Sessizce izlemeye devam ediyoruz" sözleriyle piyasalardaki stratejilerine dikkat çekti.

Altın fiyatı için gözler bu saate çevrildi! İslam Memiş rekor için tarih verdi

YAZ AYLARINDA YENİ HAMLE BEKLENTİSİ

Ons ve gram altında hâlâ "köpük" fiyatlamaların olduğunu dile getiren uzman, ikinci büyük yükseliş hareketinin yaz aylarında gelebileceğini belirtti. Tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasıyla birlikte sert dalgalanmalar yaşanabileceğini kaydeden Memiş, verinin beklentiler doğrultusunda gelmemesi durumunda piyasaların daha da hareketlenebileceğine işaret etti.

Memiş, "Sonuçta veri nasıl gelirse gelsin tepki yükselişleri gelse de tekrar veriden kaynaklı yükselişle haftayı tamamlasa da ons altın veya gram altın yine düşüş yönlü beklentimiz devam edecek. Tam tersi olursa yani bu baskılama devam ederse o zaman ballı kaymak. Bizim beklentilerimiz yavaş yavaş gerçekleşiyor anlamını taşır" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

1 gram altın Kaç TL?
1 gram altın şu anda 4.038 TL'den işlem görüyor.
ETİKETLER
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#Ekonomi
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