Altın fiyatı yükseldi kalpazanlar harekete geçti! İnternetten altın satışında 21 ve 20 ayar oyunu

03 Ekim 2024 09:19 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 09:20

Altına son dönemde yüksek talep var. Bu nedenle piyasada sahte ve ayarı düşük altın oranı arttı. Birçok kişi sahte altın alarak dolandırılıyor. Konuyla ilgili kuyumcular mağdur. Özellikle altın kota uygulamasından dolayı içeriye ciddi anlamda yabancı firmaların altınları giriş yaptı ancak çoğu yakalandı. Yine de bir kısmı giriş yaptı. Bu altınların ayarlarında da düşük ayarlı olma ihtimali yüksek altınlar yer alıyor. Peki, sahte altınla gerçek altın nasıl ayırt edilir?

Son dönemde küresel gelişmelerin de etkisiyle rekor kıran altın fiyatları​, iç piyasada merdiven altı altın üretim yapan sahtecilerin harekete geçmesine neden oldu. Altına son dönemde yüksek talep var. Bu nedenle piyasada sahte ve ayarı düşük altın oranı arttı. Peki sahte altınlar nasıl anlaşılır?

KALPAZANLAR SAHTE ALTIN​ İÇİN KOLLARI SIVADI

Altın fiyatları yükseliyor. Altın fiyatlarının yükseldiği dönemlerde kalpazanlar devreye giriyor ve modern teknolojiyi kullanarak merdiven altı üretim yapıp birebir taklit ürünleri basmaya devam ediyor. Vatandaşların gözüyle ayırt etme olasılığı düşük olan bu sahte altınlar her geçen gün birçok insanı mağdur ediyor.

Son zamanlarda piyasada özellikle sahte altın üretimi oldukça arttı. Birçok kişi sahte altın alarak dolandırılıyor. Kalpazanlar üretmiş oldukları sahte ürünleri internet üzerinden satıyor. Kişi altın fiyatları çok yükseldiği için internetten alışveriş yapıyor. Çoğu ise dolandırılıyor.

Vatandaşların sahte altını gözüyle ayırt etme olasılığı olmadığı için dolandırıldığını bozdurmaya geldiği zaman anlıyor.

Sahte altın ile gerçek altının bütün baskıları, boyutu ve rengi aynı üretiliyor. Darphane Genel Müdürlüğü tarafından basılan bir ürünün birebir taklit yapılması yasal olarak suç olsa da bunu çarşı pazara bilerek ve isteyerek alan kalpazanlar, dolandırıcılar ve yakınlarına düğün takısı olarak takanlar var.

KUYUMCULARIN SAHTE ALTIN MAĞDURİYETİ

Konuyla ilgili kuyumcular yasal süreci takip ediyor. Mesleğin zedelendiğini belirten kuyumcu​ esnafı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkacak kararı bekliyor. Altın madeni asitli sulara dayanıklı bir maden olduğu için ayar testlerini genelde asitli su kullanılıyor. Daha önce kuyumcuların kullanmış olduğu asitli suyun da artık bir özelliği kalmadı.

ALTINA 21 VE 20 AYAR OYUNU

22 ayar olan çeyrek altının bugünkü değerinin üzerinde 21 ayar veya 20 ayar oyunu yapılıyor. Bu nedenle vatandaşlar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Gram altın bugün Kapalı Çarşı piyasasında 3000 lira seviyesinde ve yükselmeye devam ediyor. Fiyat yükselmeye devam ettikçe bu oyunlar da hızla artıyor.

İÇERİYE YABANCI FİRMALARIN ALTINLARI GİRİŞ YAPTI

Özellikle altın kota uygulamasından dolayı içeriye ciddi anlamda yabancı firmaların altınları giriş yaptı ancak çoğu yakalandı. Yine de bir kısmı giriş yaptı. Bu altınların ayarlarında da düşük ayarlı olma ihtimali yüksek altınlar yer alıyor.

Bu anlamda vatandaşların Türkiye'de üretim yapan rafine altınları tercih etmesi gerekiyor. Kuyumcu esnafı ise internetten alınan altınlara dikkat çekiyor. Türkiye'nin bilindik markaları var kurumsal mağazaları varken internetten sipariş verenlerin mağdur olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ifade ettiler.

SAHTE ALTINLA GERÇEK ALTIN NASIL AYIRT EDİLİR?

Vatandaşların internetten alışveriş yaparken mutlaka çok dikkat etmesi lazım. Alışveriş yaparken altının detayları, açıklama kısmı iyice okunmalı. Kaç ayar ve kaç gr olduğuna dikkat edilmeli.

Gerçek altın, sahte altına kıyasla daha ağır veya daha büyüktür. Sahte altın metal alaşımlarından yapılır ve genellikle mıknatısla çekilebilir. Gerçek altın ise, manyetik değildir ve mıknatısla çekilmesi mümkün değildir.

Bir diğer yöntem, altını sert bir porselen yüzeye sürmektir; gerçek altın temiz bir altın çizgi bırakırken, sahte altın siyah bir iz bırakabilir. Gerçek altın takılar genellikle pürüzsüz, parlak ve düzgün bir yüzeye sahiptir. Sahte altın takılar ise, daha düşük kalitedeki malzemelerle yapıldığı için pürüzlü bir yüzeye sahip olabilir.

ALTIN SERTİFİKASI VEYA FATURA İSTEYİN

Altın takı alırken, mümkünse satın aldığınız takıya ait bir sertifika veya fatura isteyin. Altın takı alırken güvenilir ve bilinen satıcılardan alışveriş yapmak önemli. Türkiye'nin bilindik markaları var kurumsal mağazalarını tercih edin. Online alışveriş yapıyorsanız, müşteri yorumlarını ve satıcı değerlendirmelerini dikkate alarak güvenilir satıcılardan alışveriş yapmaya özen gösterin.