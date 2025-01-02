Altın fiyatının 2025 planı belli oldu: İslam Memiş 20 gün sonra olacaklar için uyardı! Duyan kuyumcuya koşacak

02 Ocak 2025 10:56 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 11:32

Altın fiyatları yeni yıla yükseliş ile başladı.Geçtiğimiz yıl yüzde 51,63 değerlenen gram altın fiyatı 2024 yılını 2.975 lira ile kapattı. Kapalıçarşı serbest piyasada 2025 yılı altın fiyatları yön değiştirdi. Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları için ibre yukarı döndü. Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatları için 20 Ocak’ı işaret etti.

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Altın fiyatları yatırımcısı tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Jeopolitik gerginlikler altın piyasasına ise olumlu yansıdı. Ons altın fiyatı​ güne hafif yükselişle başladı. Gram altın fiyatı için 2025 beklentisi finans analisti İslam Memiş​'ten geldi. Deneyimli uzman gram altın fiyatı için rakam vererek 20 gün sonrası için kritik uyarılarda bulundu.

GRAM ALTIN FİYATI YÜKSELİŞ YÖNÜNDE

2024 yılını yaklaşık yüzde 28’lik yükseliş ile 2624 dolar seviyesinden kapatan ons altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. Ons altının haftalık hareketlerinde net bir yukarı yönlü trend hakimken gram altın fiyatı ise 20 Ocak'ı bekliyor.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları için ibre yukarı döndü. Finans uzmanı İslam Memiş altın gram fiyatında yeni beklentiyi açıkladı.

20 OCAK SONRASI İŞLER DEĞİŞECEK

İslam Memiş'e göre, Trump’ın adımlarının altın fiyatları üzerinde belirleyici rol oynayacak. İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

“Gram altın fiyatları 4000-4500 TL aralığında, altının onsunun ise 3000-3500 dolar aralığında beklentim devam ediyor. 2024’te olduğu gibi 2025’te de altın fiyatı yatırımcısını sevindirecek.

Muhtemelen 20 Ocak tarihine kadar bu yatay süreç, baskılanan süreç devam edecek. Ne zaman ki Trump resmi olarak 20 Ocak tarihinde koltuğuna oturacak, resmi olarak başkan olarak görevine başlayacak, her şey aslında Trump'ın koltuğa oturmasıyla belli olacak."

ALTIN ALIMINDA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetleri engellemek amacıyla 185 bin lira ve üzeri altın alımlarında kimlik beyanını zorunlu hale getirdi.