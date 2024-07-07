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Altın fiyatları 2500 TL'yi yıktı geçti! Alınmalı mı satılmalı mı? İşte güncel 7 Temmuz altın alış-satış rakamları

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
07 Temmuz 2024 09:43 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 09:42
Altın fiyatları 2500 TL&#039;yi yıktı geçti! Alınmalı mı satılmalı mı? İşte güncel 7 Temmuz altın alış-satış rakamları

Bir süredir olumsuz bir seyir izleyen altın fiyatları psikolojik eşiği geride bıraktı. Sınır olarak görülen 2500 TL'ye vardı. 7 Temmuz canlı altın fiyatları yatırımcısı tarafından sorgulamaya başladı. Bugün itibarıyla ons altın fiyatı değişim göstermedi.

7 Temmuz altın fiyatları psikolojik sınırı aştı.

Altın piyasalarında son durumlar ve canlı altın fiyatları detayları büyük merak konusu.

Altın piyasasındaki dalgalanmalar ve ekonomik gelişmeler yakından izleniyor. 

Bir süredir olumsuz bir seyir izleyen altın fiyatları toparlandı. 

Gram altın fiyatı 2500 TL'yi aştıktan sonra hafif geri çekildi.

Altın fiyatları 2500 TL'yi yıktı geçti! Alınmalı mı satılmalı mı? İşte güncel 7 Temmuz altın alış-satış rakamları - 1. Resim

ALTIN FİYATLARI TOPARLANIYOR

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarındaki değişimler anlık takip ediliyor.

2500 TL'yi gören gram altın sabah saatlerinde 2.466,03 TL'den fiyatlandı. Anlık fiyatı ise 2509 TL oldu.

Ons altın fiyatı da değişim göstermeyerek 2,390 dolar seviyesinde sabitlendi.

Altın fiyatları 2500 TL'yi yıktı geçti! Alınmalı mı satılmalı mı? İşte güncel 7 Temmuz altın alış-satış rakamları - 2. Resim

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 7 TEMMUZ

Altın piyasası psikolojik eşiği geride bıraktı. Çeyrek altın ise 4.049,96 TL'den satılıyor.

İşte güncel altın fiyatları:

Altın fiyatları 2500 TL'yi yıktı geçti! Alınmalı mı satılmalı mı? İşte güncel 7 Temmuz altın alış-satış rakamları - 3. Resim

ALTIN ALINMALI MI SATILMALI MI?

Finans analisti İslam Memiş, altın yatırımcısını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Altın fiyatlarında yaşanan düşüşler ve ani çıkışlar nedeniyle panikleyen yatırımcılar için sabredenlerin kazançlı çıkacağını belirtti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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