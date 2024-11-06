Altın fiyatları ABD seçimlerine kilitlendi! İşte 6 Kasım 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

06 Kasım 2024 07:07 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 08:04

ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimleri dünya genelinde yakından takip edilirken küresel piyasalar da oradan gelecek sonuca kilitlendi. Gram altın, çeyrek altında son durum! İşte 6 Kasım 2024 altın fiyatları...

İslam Memiş'ten yıl sonu için kritik altın tahmini! Gram altın için rakam verdi

İslam Memiş'ten yıl sonu için kritik altın tahmini! Gram altın için rakam verdi

Gözler ABD başkanlık seçimlerinde... Ons altın, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 738 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 3 milyon 111 bin 800 lira oldu. Serbest piyasada gram altın​ 3.021,15 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.108,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 6 Kasım 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...

6 KASIM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.020,71

Satış 3.021,15

6 KASIM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.057,00

Satış 5.108,00

6 KASIM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 10.084,00

Satış 10.209,00

6 KASIM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 20.168,00

Satış 20.347,00

6 KASIM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.734,41

Satış 2.734,76