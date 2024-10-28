Altın fiyatları bu kez çakıldı! İşte 28 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın ve diğer altın fiyatları
Altın fiyatları geçen haftaki rekor seviyelerin ardından yeni haftaya düşüşle başladı. İşte 27 Ekim 2024 altın fiyatları...
Altın fiyatları yatırımcılarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü oransal olarak yüzde 0,57 varan bir artış kaydeden altının gram fiyatı cuma günü 3 bin 29 liradan kapanmıştı. Piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda bankalar arası piyasada işlem gören gram altın değerini korumuştu. Peki güncel Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte 28 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın ve diğer altın fiyatları.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İşte 28 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
28 EKİM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.009,681
Satış 3.010,04
27 EKİM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 5.077,00
Satış 5.126,00
28 EKİM 2024 YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış 10.124,00
Satış 10.245,00
28 EKİM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 20.247,00
Satış 20.419,00
27 EKİM 2024 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.729,46
Satış 2.729,85
Gram altın alın böyle giderse a dan Z ye herşeyi gramla alicaz taneyle hatta kilo ile satilan karpuzu dilim dilim alicaz