Altın fiyatları bu kez çakıldı! İşte 28 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın ve diğer altın fiyatları

28 Ekim 2024 07:28 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 07:50

Altın fiyatları geçen haftaki rekor seviyelerin ardından yeni haftaya düşüşle başladı. İşte 27 Ekim 2024 altın fiyatları...

İslam Memiş'ten altın ve dolar fiyatı için 29 Ekim uyarısı: Pazartesi ve salı harekete geçin! "Bu bant aralığında oyalanmayın"

İslam Memiş'ten altın ve dolar fiyatı için 29 Ekim uyarısı: Pazartesi ve salı harekete geçin! "Bu bant aralığında oyalanmayın"

Altın fiyatları​ yatırımcılarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü oransal olarak yüzde 0,57 varan bir artış kaydeden altının gram fiyatı cuma günü 3 bin 29 liradan kapanmıştı. Piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda bankalar arası piyasada işlem gören gram altın​ değerini korumuştu. Peki güncel Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın​, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte 28 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın​ ve diğer altın fiyatları.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI​ NE KADAR?

İşte 28 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...

28 EKİM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.009,681

Satış 3.010,04

27 EKİM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.077,00

Satış 5.126,00

28 EKİM 2024 YARIM ALTIN​ NE KADAR?

Alış 10.124,00

Satış 10.245,00

28 EKİM 2024 CUMHURİYET ALTINI​ NE KADAR?

Alış 20.247,00

Satış 20.419,00

27 EKİM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.729,46

Satış 2.729,85