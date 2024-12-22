Altın fiyatları büyük düşüş sonrası dalgalanıyor! İşte 22 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

22 Aralık 2024 08:55 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 09:02

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası yaşadığı sert düşüşle yatırımcısını üzmüştü. Fiyatlar bir nebze toparlansa da dalgalı seyir nedeniyle piyasalar temkinli. Peki gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 22 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın alış-satış fiyatları...

Altın fiyatları hafta içinde Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına sert düşüşle tepki vermişti. Yıl sonu yaklaşırken birçok yatırımcıyı üze bu durum kısa sürdü. Altın düşüşün ardından kayıplarının bir kısmını geri aldı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 990 bin lira, en yüksek 3 milyon 50 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın sonuna girilirken yüzde 0,3 yükselişle 3 milyon bin lira oldu. Peki gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 22 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın alış-satış fiyatları...

22 ARALIK 2024 GRAM ALTIN FİYATI

Alış 2.968,33

Satış 2.968,73

22 ARALIK 2024 ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 4.853,00

Satış 4.951,00

22 ARALIK 2024 YARIM ALTIN FİYATI

Alış 9.735,00

Satış 9.902,00

22 ARALIK 2024 CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış 19.410,00

Satış 19.728,00

22 ARALIK 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.622,74

Satış 2.623,08