Altın fiyatları çakıldı! İşte 25 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

25 Temmuz 2024 09:17 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 09:18

ABD Merkez Bankası'nın (FED) politika faizlerini yakın zamanda indirmeye başlayacağına ilişkin spekülasyonlar altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili oldu.

Bunun yanında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faizinde değişikliğe gitmeyerek 50 puanda sabit tutması da altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü etkiye neden oldu.

25 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

Geçen hafta yükseliş ivmesiyle yatırımcılarının yüzünü güldüren altın fiyatları yeni haftada ise tam tersi bir seyre büründü. Özellikle Kapalıçarşı altın borsasında fiyatlar dikkat çekici şekilde geriledi.

Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 25 Temmuz 2024 altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.513,11

Satış 2.513,66

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.111,00

Satış 4.193,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 8.247,00

Satış 8.376,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.460,00

Satış 16.693,00

ALTIN/ONS FİYATI NE KADAR?

Alış 2.377,95

Satış 2.511,43