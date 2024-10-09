Altın fiyatları dibe vurdu! Gram altın, çeyrek altında son durum: İşte 9 Ekim 2024 altın fiyatları

09 Ekim 2024 07:24 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 07:50

Altın fiyatları bu hafta sert bir düşüş yaşıyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 9 Ekim 2024 altın fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam: Motorin ve benzin fiyatları belli oldu!

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam: Motorin ve benzin fiyatları belli oldu!

Orta Doğu'daki gerilim sürerken geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları​ bu hafta gerilemeye başladı. Ons altın uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 606 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 3 milyon 62 bin liraya yükseldi.

Serbest piyasada ise gram altın​ şu sıralar 2.883,60 TL'den, çeyrek altın​ ise 4.976,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 9 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...

9 EKİM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.882,88

Satış 2.883,29

9 EKİM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.919,00

Satış 4.975,00

9 EKİM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.808,00

Satış 9.944,00

9 EKİM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.617,00

Satış 19.818,00

9 EKİM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.616,33

Satış 2.616,68