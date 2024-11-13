Altın fiyatları dibe vurdu! İşte 13 Kasım 2024 gram altın , çeyrek altın fiyatları

13 Kasım 2024 07:17 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 07:21

ABD'deki başkanlık seçimlerinin ardından kısa süreli yükseliş gösteren altın fiyatları yeni haftada düşüşe devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 13 Kasım 2024 altın fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 998 bin lira, en yüksek 3 milyon 11 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 1,1 azalışla 3 milyon 10 bin lira oldu. Serbest piyasada gram altın 2.887,55 TL'den, çeyrek altın ise 4.951,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 13 Kasım 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

13 KASIM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.887,23

Satış 2.887,55

13 KASIM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.894,00

Satış 4.951,00

13 KASIM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.788,00

Satış 9.898,00

13 KASIM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.577,00

Satış 19.726,00

13 KASIM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.609,57

Satış 2.609,97