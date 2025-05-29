Altın fiyatları düştü! İşte 29 Mayıs 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın dördüncü günü yani 29 Mayıs Perşembe gününe düşüşle başladı. Gram altın şu sıralar 4.122,85 lira, ons altın ise 3.273,80 dolar seviyesinden işlem görüyor. Peki çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu? İşte 29 Mayıs 2025 altın fiyatları...
Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi'nin yayımlayacağı toplantı tutanaklarına çevrilmişti. ABD Merkez Bankası, son toplantısına ilişkin yayımladığı tutanaklarda, ekonomik görünüme dair belirsizliklerin arttığını ve hükümet politikalarındaki değişikliklerin etkilerinin netleşene kadar temkinli bir yaklaşım benimsenmesinin uygun olduğunu belirtti. Bu gelişmeyle birlikte altın piyasasında düşüş yaşandı.
Serbest piyasada gram altın 4.122,85 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 286 TL seviyesinden işlem görüyor.
İşte 29 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 4.117,86
Satış 4.122,85
Alış 6.714,00
Satış 6.778,00
Alış 13.428,00
Satış 13.556,00
Alış 26.773,00
Satış 26.987,00
Alış 3.273,80
Satış 3.277,75