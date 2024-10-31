Altın fiyatları düşecek mi? Ekonomistler 5 Kasım sonrasını işaret etti!

31 Ekim 2024 11:39 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 11:46

Yatırımcılar art arda rekorlar kıran gram altın başta olmak üzere, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatlarını yakından takip ediyor. Ons altın fiyatı ise yaklaşan ABD seçimleri ve Fed’in faiz kararı beklentileri doğrultusunda yüksek seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. Altın fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma ile bazı analistler tahminlerinde 'düşüş' senaryosu çizdi.

Altın fiyatları​, son dönemdeki rekor seviyelerinin ardından kâr satışları sebebiyle bir miktar gerileme gösterse de hâlâ yüksek seviyelerde hareket ediyor. ABD’de yaklaşan başkanlık seçimleri ve Fed’in önümüzdeki hafta açıklayacağı faiz kararı​, piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcıların, güvenli liman arayışlarının etkisiyle altın, son dönemde hızlı bir yükseliş kaydetti. Bugün erken saatlerde ons altın 2.790,10 doları aştı ancak sonrasında 2.785 dolara kadar çekildi.

ALTIN FİYATLARINDA ABD​ SEÇİM BELİRSİZLİĞİ

Düşük borçlanma maliyetlerinin altın fiyatlarını olumlu yönde etkilediği bilinirken, bu yıl merkez bankalarının yoğun alımları ve Orta Doğu ile Ukrayna’daki jeopolitik gerginliklerin yaşanmasıyla altın fiyatlarında yüzde 30’un üzerinde artış yaşandı. Kamala Harris ile Donald Trump arasındaki çekişmeli başkanlık yarışı, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirirken, piyasalardaki belirsizlik ortamı devam ediyor.

SAXO BANK’IN UYARISI: "ALTIN 100 DOLAR GERİLEYEBİLİR”

Saxo Bank’tan analist Ole Hansen, ABD seçimlerinin altın piyasasında risk oluşturabileceğini belirterek, seçim sonuçlarının ons altın fiyatında 100 dolarlık bir düşüşe neden olabileceğini öne sürdü.

GOLDMAN SACHS’TAN ALTIN TAHMİNİ

Goldman Sachs ise altın fiyatlarına ilişkin uzun vadeli tahminlerinde aşağı yönlü bir revizyona gitti. Banka, 2025 yılı sonu altın fiyat hedefini 3.080 dolardan 3.000 dolara indirirken, ortalama fiyat beklentisini de 2.973 dolardan 2.906 dolara çekti. ABD’nin uyguladığı finansal yaptırımlar ve devlet borçlarına dair endişeler nedeniyle merkez bankalarının altına talebi yükseldi. Bununla birlikte altının piyasadaki önemi daha fazla arttı.

Goldman Sachs ayrıca, Fed’in politika faizini 2025 yılı ortalarına kadar yüzde 3,25 - yüzde 3,50 seviyelerine indireceğini tahmin ediyor. Bu beklenti doğrultusunda, altına dayalı ETF varlıklarında yüzde 7 oranında artış yaşanacağı tahmin ediliyor. Banka, Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi sonrasında altın talebinin beş kat artış gösterdiğini, bu gelişmenin ise faiz oranları ile altın fiyatları arasındaki bağlantıyı büyük ölçüde sıfırladığını belirtiyor. Goldman Sachs, seçim sonrası olası bir altın düşüşüne rağmen, uzun vadede ticaret gerilimleri ve finansal risklerin altını koruma aracı olarak güçlü bir şekilde destekleyeceğini vurguluyor.

31 EKİM PERŞEMBE GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

22 Ayar Gram Altın: Alış 3.059 TL – Satış 3.059 TL

Çeyrek Altın (Yeni): Alış 5.111 TL – Satış 5.157 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 20.374 TL – Satış 20.539 TL

22 ayar Bilezik (Gram): Alış 2.847 TL – Satış: 2.876 TL