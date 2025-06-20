Altın fiyatları düşüşle başladı! İşte 20 Haziran gram altın, çeyrek altın ve diğer altın fiyatları

ABD Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit bıraktı. Kararın ardından altın fiyatlarında geçen hafta yukarı yönlü bir hareket gözlemlenirken yeni hafta düşüşle açıldı. Gram altın 4.278 TL, çeyrek altın ise 7.024 TL seviyesinde. İşte 20 Haziran 2025 Cuma gününe ait altın fiyatları…

İran ile İsrail arasında süren gerginlik sürerken, piyasaların gözü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararındaydı. Beklenen açıklama geldi ve Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Bu karar, hafta sonuna girerken altın fiyatlarında dalgalanma yarattı. Serbest piyasada gram altın 4.288,36 TL, çeyrek altın ise 7.108,00 TL seviyelerinde işlem görüyor. Haftanın son gününde yatırımcıların odağında yine altın fiyatları var. İşte 20 Haziran 2025 tarihli güncel altın alış-satış fiyatları:

20 HAZİRAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.278,28 TL

Satış: 4.278,73 TL

20 HAZİRAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 7.024,00 TL

Satış: 7.082,00 TL

20 HAZİRAN 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 14.048,00 TL

Satış: 14.165,00 TL

20 HAZİRAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 28.006,00 TL

Satış: 28.198,00 TL

20 HAZİRAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.356,85 dolar

Satış: 3.357,21 dolar