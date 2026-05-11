Altın fiyatları düşüşte! Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 11 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle yeni haftaya düşüşle başladı. Ateşkes görüşmelerinin sonuçsuz kalması altını aşağı çekti. Yatırımcılar pazartesi günü altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 11 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Alış: 6.812,42 TL
Satış: 6.813,21 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 11.042 TL
Satış: 11.176 TL
YARIM ALTIN
Alış: 22.111 TL
Satış: 22.345 TL
TAM ALTIN
Alış: 43.784,36 TL
Satış: 44.654,66 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 44.079 TL
Satış: 44.519 TL
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.190,37 TL
Satış: 6.229,62 TL
ONS ALTIN
Alış: 4.673,87 dolar
Satış: 4.674,46 dolar