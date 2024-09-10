Altın fiyatları düşüşte! İşte 10 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları

10 Eylül 2024 07:18 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 07:52

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 10 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları...

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan verilerin ekonomide durgunluk endişesiyle negatif bir seyir izlerken, yeni haftada gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2.742,37 TL'den, çeyrek altın ise 4.595,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 10 Eylül 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

10 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.741,96

Satış 2.742,25

10 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.519,00

Satış 4.593,00

10 EYLÜL 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.066,00

Satış 9.178,00

10 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 18.105,00

Satış 18.300,00

10 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.501,57

Satış 2.501,90