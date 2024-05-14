Altın fiyatları düşüşte! İşte 14 Mayıs 2024 altın fiyatları...

14 May 2024 07:23 - Güncelleme : 14 May 2024 07:24

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 334 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1 azalışla 2 milyon 450 bin liraya geriledi.

Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2 bin 430 TL'den, çeyrek altın 4 bin 035 TL'den alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.

Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 14 Mayıs 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

14 MAYIS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.429,78

Satış 2.430,12

14 MAYIS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.980,00

Satış 4.035,00

14 MAYIS 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 7.985,00

Satış 8.071,00

14 MAYIS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.896,00

Satış 16.072,00

14 MAYIS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.343,15

Satış 2.343,42